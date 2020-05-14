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Как попал в кино Владимир Высоцкий 

Елена Красовская 1 час назад
Герой видео — бард и актёр Владимир Высоцкий. Начинал творческую карьеру Высоцкий как автор и исполнитель песен, но потом режиссёры стали приглашать в кино колоритного исполнителя. На счету Высоцкого примерно 30 ролей, но большая часть — это эпизоды. Тем не менее, фанаты артиста чуть ли не каждого персонажа, сыгранного Высоцким, считают культовым. Как попал музыкант в кино? Почему в картине «Место встречи изменить нельзя» не звучат его песни? Что восхищало зрителей в театральных работах Высоцкого? Обо всём узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что случилось с братом Михаила Боярского.
Актеры , Видео , Место встречи изменить нельзя , Михаил Боярский
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