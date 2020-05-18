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Звезда «Игры престолов» зареклась сниматься обнаженной 

Lenta.ru и ещё 2 9 часов назад
Звезда «Игры престолов» зареклась сниматься нагой
Фото: Lenta.ru
Голландская актриса Кэрис ван Хаутен, известная по роли Мелиссандры в сериале «Игра престолов», зареклась сниматься обнаженной. Об этом сообщает Insider.
Звезда шоу, которая появлялась голой в нескольких эпизодах, призналась, что благодаря движению против домогательств #MeToo изменила свое мнение не только по поводу этой работы, но и по поводу всей своей карьеры. «Я всегда была очень либеральной и защищала наготу, потому что думала, что если мы можем показать ружье, то почему мы не можем показать сосок? Мне казалось это странным», — поделилась она.
Теперь Кэрис ван Хаутен считает, что нет необходимости показывать обнаженные тела в кадре, чтобы продемонстрировать близость. По ее мнению, любая нагота на экране должна быть оправдана. Сама актриса больше не планирует сниматься без одежды. «Я делала это достаточно. Хватит», — сказала она.
В 2019 году сайт Mr. Skin подсчитал, сколько раз в «Игре престолов» показывали обнаженные части тела. Отмечается, что на протяжении семи сезонов в шоу было 82 сцены с голыми персонажами общей продолжительностью 108 минут. Без одежды на экране появилась 51 знаменитость — 36 актрис и 15 актеров.
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Актеры , Игра престолов
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