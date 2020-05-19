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Актер из «Дальнобойщиков» вспомнил пьяную драку со Шнуровым 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Актер из «Дальнобойщиков» вспомнил драку со Шнуровым
Фото: Lenta.ru
Российский актер Алексей Шевченков в эфире программы «Судьба человека» вспомнил пьяную драку с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Запись передачи опубликована на сайте телеканала «Россия 1».
Артист из «Дальнобойщиков» признался, что долгие годы имел проблемы с алкоголем. В 2003 году он вместе с музыкантом работал над картиной «Игры мотыльков», которую снимали в Златоусте. В один день Шевченков захотел познакомиться с рокером и, выпив водки, отправился к нему в номер.
«Я плохо помню, что там случилось, если честно. В итоге нетрадиционно мы как-то познакомились»,
— рассказал актер. По его словам, в ходе завязавшейся драки Шнуров разбил ему о голову бутылку шампанского. Он уточнил, что серьезных травм удалось избежать, а впоследствии участники съемочной группы старались, чтобы знаменитости не пересекались в ходе работы. В итоге им удалось помириться.
«Мы с улыбкой вспоминали уже ту ситуацию. Хорошо, что я не помер тогда, а он не сел»,
— отметил Шевченков. Он добавил, что через полгода после съемок фильма вновь увиделся со Шнуровым.
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Актеры , Судьба человека , Дальнобойщики , Алексей Шевченков
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