Актриса Назарова обеднела и ест с гладильной доски

Она работала вместе с Гурченко и была звездой фильма «Любимая женщина механика Гаврилова». В 90-е годы ее жизнь пошла под откос. Сейчас Наталья живет в нищете. Женщина полностью одинока.

Участь многих советских актеров оказалась незавидной. Многие из них спились и закончили жизнь в нищете. Список таких знаменитостей пополнила Наталья Назарова.

В свое время зрители запомнили ее по фильмам: «Лекарство против страха», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Забавы молодых» и т.д.

Также она играла в театре и даже появлялась в кадре вместе с Людмилой Гурченко. Ей прочили большое будущее, но нападение на улице сыграло в судьбе женщины роковую роль.

После черепно-мозговой травмы Наталья осталась жива, но из-за удара у женщины начались проблемы с психическим здоровьем.

Клео.Ру

По словам Назаровой, коллеги в театре этого терпеть не стали. Они портили ей вещи и однажды не дали звонок, из-за чего она вовремя не вышла на сцену. Из-за череды подобных происшествий руководство театра приняло решение уволить актрису.

В разгар кризиса 90-х женщина осталась без средств к существованию. Ни мужчины, ни детей у нее не было. Рядом находилась лишь мать-пенсионерка. По рассказам Натальи, замужем она была один раз. Семейная жизнь с кинокритиком не сложилась.

В молодости детей актриса не хотела, поскольку мечтала построить карьеру. Сейчас об этом решении она жалеет. На старости лет Назарова осталась одинокой. Ее мамы уже давно нет в живых.

Клео.Ру

Бывшая звезда экрана живет лишь на пенсию. У женщины есть свое жилье. Это однокомнатная квартира на окраине Москвы. Журналисты передачи «Прямой эфир», которым удалось попасть в дом, были поражены. В жилье уже много лет не было ремонта, повсюду лежали кучи вещей.

Дама призналась: на сегодняшний день это единственная страсть, от которой она не может избавиться.

Одежды оказалось настолько много, что ею был завален единственный стол. Назарова рассказала, убрать их некуда, а потому вместо стола она использует гладильную доску.

Руководство театра не помогает актрисе. Они не поддерживают с ней связь и даже думали, что ее уже давно нет в живых.