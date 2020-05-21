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Копия бабушки: как сложилась судьба детей и внуков Любови Полищук 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Как сложилась судьба детей и внуков Полищук
Фото: КП/Жданов Анатолий
Кем стали ее дети от двух браков и внуки? Как они сегодня живут? Об этом мы вам расскажем.

Алексей Макаров — успешный актер

После окончания ГИТИСа Алексей, сын Любови Полищук и артиста Омской филармонии Валерия Макарова, работал в Театре Моссовета. Путь к известности получился небыстрым: Алексей Макаров долгое время снимался лишь в эпизодах.
Правда, после «Ворошиловского стрелка» (1999 г.) Станислава Говорухина молодого актера заметили, но первая главная роль пришла к нему только в 2004-м — в картине «Личный номер».
Сегодня Алексей — один из самых известных российских актеров. Зрители хорошо знают его по фильмам и сериалам «Офицеры», «День выборов-2», «История одного назначения», «Частица Вселенной» и многим другим.
Макаров трижды был женат. Его третьей женой стала актриса Мария Миронова, но, прожив в браке 2 года, они развелись. От предыдущего брака (незарегистрированного) — с актрисой Викторией Богатыревой — у актера осталась дочь Варвара.

Варвара Макарова — копия бабушки

Актер, несмотря на то, что с Викторией Богатыревой расстался, продолжает общаться со своей дочерью Варварой.
Девочке 10 лет, и, похоже, она растет точной копией своей звездной бабушки, — это подтверждают фото, которые Алексей иногда выкладывает в своем аккаунте.

Мариэтта Цигаль-Полищук — наперекор общественному мнению

Прожив с первым мужем, Валерием Макаровым, 5 лет, Любовь Полищук развелась. А во второй раз ее избранником стал художник Сергей Цигаль.
В 1984 году в этом браке родилась девочка, которую назвали красивым именем — Мариэтта, в честь прабабушки по отцовской линии, писательницы Мариэтты Шагинян.
КП/Гусева Евгения
Как признавалась Мариэтта в одном из интервью, она с детства не переносила, когда на нее показывали пальцем и говорили: «Дочка Полищук!». Поэтому поступала наперекор — девочка из интеллигентной семьи, она назло окружающим «тусила» с трудными подростками во дворе, пила пиво и ругалась матом.
Только к 15-16 годам Мариэтта «переросла» — ей надоело зависеть от мнения окружающих, и она стала, наконец, сама собой. Стала много читать, после школы окончила ГИТИС, работала в нескольких театрах, снималась в кино.
Зрители знают Мариэтту по ролям в фильме «Фаина» (она сыграла Раневскую), а также в других фильмах и сериалах.

Гриша — мечтает о братике или сестричке

Мужем Мариэтты был актер Дмитрий Сердюк (на 6 лет моложе актрисы). В этом браке родился сын Гриша, но через некоторое время супруги расстались. Сейчас Грише — десятый год. Он очень хочет братика или сестричку, но уже понимает — для этого одной мамы недостаточно. И мальчик со вздохом говорит: «Сначала нужно папу найти».
Мариэтте сейчас 35 лет, так что, вполне возможно, у Гриши еще появится брат или сестра, а актриса будет счастлива в семейной жизни.
К сожалению, Любовь Полищук так и не увидела своих внуков. Она навсегда осталась для своих поклонников молодой, красивой и веселой, подарив частичку своего таланта детям и, может быть, внукам.
А вам нравятся фильмы, в которых снималась Любовь Полищук?
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Комментарии
Актеры , Офицеры , История одного назначения , Ворошиловский стрелок , Станислав Говорухин , Дмитрий Сердюк , Алексей Макаров , Сергей Цигаль , Мария Миронова , Лариса Кудрявцева , Валерий Макаров , Мариэтта Цигаль-полищук , Любовь Полищук , Виктория Богатырева , Мариэтта Шагинян
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