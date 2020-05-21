Где сейчас «ефрейтор Збруев» 

Герой видео — советский и российский актёр и режиссёр Семён Морозов. Вся жизнь Семёна прошла на киноплощадке: он дебютировал в кино ещё в 11 лет, снявшись в приключенческом фильме «На графских развалинах» (1958). В последующие десятилетия Морозов постоянно снимался, и ленты с его участием выходили чуть ли не ежегодно. В восьмидесятые Морозов попробовал себя и в режиссуре, который занимается и сегодня. Как сложилась личная жизнь артиста, расскажет ролик.
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