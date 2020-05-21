Почему Пэлтроу отказалась сниматься в «Титанике»

О том, что она могла сыграть роль Роуз, Пэлтроу впервые рассказала только в 2015 году на радиошоу Говарда Стерна

Кэмерон Диаз и Шерон Стоун. Пэлтроу проходила пробы на роль в 1996 году, и об этих пробах ходили легенды. По слухам, режиссер Джеймс Кэмерон отсмотрел более сотни актрис, но ни одной из них не удалось покорить его. Более того, Кейт Уинслет ему также не приглянулась, — артистка показалась Кэмерону недостаточно изящной и грациозной. Однако в конце концов в финале кастинга Уинслет осталась в числе главных претенденток на роль вместе в Гвинет Пэлтроу. Кстати, соперницы у них были довольно сильные, — о том, чтобы сыграть Роуз, мечтали Николь Кидман

По одной версии, в конце концов Кэмерон остановил свой выбор на Уинслет. По другой, Пэлтроу сама отказалась от роли из-за того, что ей не понравился сценарий.

Кадр из фильма "Титаник"