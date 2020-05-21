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Почему Гвинет Пэлтроу отказалась сниматься в «Титанике» 

Мира Маркина 4 часа назад
Почему Пэлтроу отказалась сниматься в «Титанике»
Фото: РИА Новости
В паре с Леонардо Ди Каприо в знаменитом фильме "Титаник" мы едва ли можем представить кого-то кроме Кейт Уинслет. Однако ее роль вполне могла исполнить другая известная голливудская актриса — Гвинет Пэлтроу. Почему Пэлтроу не попала в фильм? Выяснял "Рамблер".
О том, что она могла сыграть роль Роуз, Пэлтроу впервые рассказала только в 2015 году на радиошоу Говарда Стерна.
Пэлтроу проходила пробы на роль в 1996 году, и об этих пробах ходили легенды. По слухам, режиссер Джеймс Кэмерон отсмотрел более сотни актрис, но ни одной из них не удалось покорить его. Более того, Кейт Уинслет ему также не приглянулась, — артистка показалась Кэмерону недостаточно изящной и грациозной. Однако в конце концов в финале кастинга Уинслет осталась в числе главных претенденток на роль вместе в Гвинет Пэлтроу. Кстати, соперницы у них были довольно сильные, — о том, чтобы сыграть Роуз, мечтали Николь Кидман, Кэмерон Диаз и Шерон Стоун.
По одной версии, в конце концов Кэмерон остановил свой выбор на Уинслет. По другой, Пэлтроу сама отказалась от роли из-за того, что ей не понравился сценарий.
Кадр из фильма "Титаник"
Так или иначе, карьера обеих актрис сложилась как нельзя лучше. "Титаник" удостоился 11 номинаций на "Оскар", в том числе за "Лучшую женскую роль". А Гвинет Пэлтроу тем временем подписала контракт на участие в киноленте "Влюбленный Шекспир", которая вскоре принесла ей всемирную известность. Кроме того, именно за роль в этом фильме Пэлтроу получила свой "Оскар".
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Комментарии 2
Актеры , Оскар , Титаник , Влюбленный Шекспир , Кэмерон Диаз , Шерон Стоун , Николь Кидман , Джеймс Кэмерон , Гвинет Пэлтроу , Кейт Уинслет , Леонардо ДиКаприо , Говард Стерн
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