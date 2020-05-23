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«Людк, а Людк»: что стало с актрисой из фильма «Любовь и голуби» 

Мария Сергеева 5 часов назад
Что стало с актрисой из фильма «Любовь и голуби»
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Многие помнят актрису Янину Лисовскую по фильму "Любовь и голуби", где она сыграла Людмилу Кузякину, вернувшуюся из города в родную деревню после расставания с мужем. В фильмографии артистки не так много картин, а после 1991 года она вообще перестала появляться в новых проектах на родине. "Рамблер" объясняет, куда исчезла исполнительница второстепенной женской роли в киноленте "Любовь и голуби".
Картина Владимира Меньшова стала шестой в фильмографии Лисовской. Карьера ее развивалась постепенно, она участвовала в интересных проектах и занималась любимым делом. Проблемы присутствовали в личной жизни: через два года после свадьбы с Игорем Волковым между ними пробежала черная кошка и актриса решила, что ее судьба — повторить жизнь своей героини Людки, вернувшись к родителям в деревню.
С наступлением 1990-х годов карьеру Лисовской ждала неопределенность. К счастью, у нее оставался театр и даже зарубежные гастроли, во время которых Янина встретила своего коллегу по ремеслу Вольфа Листа, заинтересовавшегося актрисой. Вскоре они поняли, что их симпатия взаимна, однако возникал вопрос: мужчина жил и работал в Германии, а она — в России.
Кадр из сериала "УГРО. Простые парни-3"
В конце концов, Янина решила уехать к любимому мужчине, хотя и боялась, что на Западе у нее не сложится карьера. Сначала она устроилась в детский сад няней, а потом начала изучать немецкий язык и поступила в институт. В 37 лет актриса родила дочь Василису, да и карьера у нее складывалась довольно неплохо.
Сейчас Янина снимается в немецких фильмах, пишет пьесы, режиссирует постановки и наслаждается уютным семейным счастьем в Германии.
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Актеры , Любовь и голуби , Янина Лисовская , Игорь Волков , Владимир Меньшов
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