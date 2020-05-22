Лучшие роли Светланы Томы 

24 мая отмечает свой день рождения Светлана Тома. Кстати, актриса взяла в качестве псевдонима фамилию своей прабабушки, у которой были французские корни. В России ее произносят с ударением на первом слоге, однако изначально ударение было на втором. Самые яркие роли кинозвезды — в статье «Рамблера».
«Табор уходит в небо»
Безусловно, роль непокорной цыганской красавицы Рады принесла актрисе оглушительный успех не только в СССР, но и в мире.
Фильм по рассказу Горького «Макар Чудра» рассказывает историю роковой любви удачливого конокрада Лойко Зобара и гордой цыганки Рады, которые встретились где-то на окраине Австро-Венгерской империи.
«Лаутары»
Не менее замечательный фильм Эмиля Лотяну, чем «Табор уходит в небо», который произвел настоящий фурор в Италии. В центре сюжета — жизнь бродячих музыкантов, единственное богатство и счастье которых — искусство. Том Аристар не может быть вместе с любимой Лянкой, поэтому ему остается только странствовать по свету со скрипкой в руках. А Светлана сыграла Рамину, невесту цыганского атамана Раду, обреченного на казнь. Его и сопровождают лаутары в последний путь.
«Мой ласковый и нежный зверь»
И вновь цыганка в исполнении Светланы Томы, на этот раз — нежная и любящая Тина, которая явно неравнодушна к Камышеву, герою Янковского. Ее ангельский характер как будто противопоставлен строптивости и непостоянству главной героини Ольги (Галина Беляева).
«Благочестивая Марта»
В фильме Яна Фрида Тома сыграла донью Лусию, младшую сестру Марты (Маргарита Терехова), с которой она соперничает за любовь студента Фелипе (Эммануил Виторган). Однако Лусии сложно разобраться в своих чувствах, ведь в нее влюблен храбрый поручик (Олег Видов).
«Капитан Фракасс»
Бродячие артисты на ночь останавливаются в замке барона де Сигоньяка (Олег Меньшиков), который на следующий день решает отправиться вместе с ними в Париж. Светлана Тома сыграла одну из артисток, Серафину.