Лучшие роли Светланы Томы 

24 мая отмечает свой день рождения Светлана Тома . Кстати, актриса взяла в качестве псевдонима фамилию своей прабабушки, у которой были французские корни. В России ее произносят с ударением на первом слоге, однако изначально ударение было на втором. Самые яркие роли кинозвезды — в статье «Рамблера».

«Табор уходит в небо»

Безусловно, роль непокорной цыганской красавицы Рады принесла актрисе оглушительный успех не только в СССР, но и в мире.

Фильм по рассказу Горького «Макар Чудра» рассказывает историю роковой любви удачливого конокрада Лойко Зобара и гордой цыганки Рады, которые встретились где-то на окраине Австро-Венгерской империи.

«Лаутары»

Не менее замечательный фильм Эмиля Лотяну, чем «Табор уходит в небо», который произвел настоящий фурор в Италии. В центре сюжета — жизнь бродячих музыкантов, единственное богатство и счастье которых — искусство. Том Аристар не может быть вместе с любимой Лянкой, поэтому ему остается только странствовать по свету со скрипкой в руках. А Светлана сыграла Рамину, невесту цыганского атамана Раду, обреченного на казнь. Его и сопровождают лаутары в последний путь.

«Мой ласковый и нежный зверь»

И вновь цыганка в исполнении Светланы Томы, на этот раз — нежная и любящая Тина, которая явно неравнодушна к Камышеву, герою Янковского. Ее ангельский характер как будто противопоставлен строптивости и непостоянству главной героини Ольги ( Галина Беляева ).

«Благочестивая Марта»

«Капитан Фракасс»