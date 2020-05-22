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Лучшие роли Светланы Томы 

Полина Алферова 4 часа назад
Лучшие роли Светланы Томы
Фото: Кадр из фильма "Табор уходит в небо"
24 мая отмечает свой день рождения Светлана Тома. Кстати, актриса взяла в качестве псевдонима фамилию своей прабабушки, у которой были французские корни. В России ее произносят с ударением на первом слоге, однако изначально ударение было на втором. Самые яркие роли кинозвезды — в статье «Рамблера».

«Табор уходит в небо»

Безусловно, роль непокорной цыганской красавицы Рады принесла актрисе оглушительный успех не только в СССР, но и в мире.
Фильм по рассказу Горького «Макар Чудра» рассказывает историю роковой любви удачливого конокрада Лойко Зобара и гордой цыганки Рады, которые встретились где-то на окраине Австро-Венгерской империи.

«Лаутары»

Не менее замечательный фильм Эмиля Лотяну, чем «Табор уходит в небо», который произвел настоящий фурор в Италии. В центре сюжета — жизнь бродячих музыкантов, единственное богатство и счастье которых — искусство. Том Аристар не может быть вместе с любимой Лянкой, поэтому ему остается только странствовать по свету со скрипкой в руках. А Светлана сыграла Рамину, невесту цыганского атамана Раду, обреченного на казнь. Его и сопровождают лаутары в последний путь.

«Мой ласковый и нежный зверь»

И вновь цыганка в исполнении Светланы Томы, на этот раз — нежная и любящая Тина, которая явно неравнодушна к Камышеву, герою Янковского. Ее ангельский характер как будто противопоставлен строптивости и непостоянству главной героини Ольги (Галина Беляева).

«Благочестивая Марта»

В фильме Яна Фрида Тома сыграла донью Лусию, младшую сестру Марты (Маргарита Терехова), с которой она соперничает за любовь студента Фелипе (Эммануил Виторган). Однако Лусии сложно разобраться в своих чувствах, ведь в нее влюблен храбрый поручик (Олег Видов).

«Капитан Фракасс»

Бродячие артисты на ночь останавливаются в замке барона де Сигоньяка (Олег Меньшиков), который на следующий день решает отправиться вместе с ними в Париж. Светлана Тома сыграла одну из артисток, Серафину.
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Комментарии
Актеры , Благочестивая Марта , Олег Видов , Олег Меньшиков , Маргарита Терехова , Светлана Тома , Эммануил Виторган , Галина Беляева
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