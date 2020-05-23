Как Светличной мешала жить собственная красота

Фильмография Светланы Светличной не столь большая, да и играла она в основном второстепенных героинь, однако до чего запоминающимся был каждый ее выход. А на съемочной площадке, по словам самой актрисы, творилось настоящее безумие стоило только кому-то пустить слух о том, что она будет раздеваться. "Рамблер" объясняет, как Светличная страдала из-за собственной красивой внешности.

Первую большую роль актриса получила в фильме Татьяны Лиозновой "Им покоряется небо" , когда она была еще студенткой ВГИКа. Несколько лет спустя Светлана блеснула образом роковой мошенницы Анны Сергеевны в фильме "Бриллиантовая рука" . Причем сама актриса после одобрения Гайдая ее кандидатуры ужасно боялась сниматься полуобнаженной.

"Народ сбежался из других павильонов — прошёл слух, что «сейчас Светличная будет раздеваться». Когда мне предложили сорвать бюстгальтер и бросить его на пол, я дрожала как осиновый листок!" — вспоминает артистка.

По ее словам, снять сцену помог Юрий Никулин , который оказал Светлане моральную поддержку. А Нонна Мордюкова оказалась пророчицей, заявив, что теперь все мужчины будут у ее ног. Буквально на следующий день после премьеры ее предположение практически сбылось: противоположный пол не мог оторвать от нее глаз, а советские модницы вовсю искали в магазинах тот самый халатик с перламутровыми пуговицами.

В интернете можно найти список так называемых "романов Светличной, но, по ее словам, все это выдумки: ни с Геннадием Шпаликовым, ни с Юрием Гагариным , ни с Вячеславом Тихоновым, ни с Олегом Стриженовым и даже с Андреем Мироновым ее не связывали никакие отношения кроме дружеских. Первый был влюблен в актрису, другие лишь симпатизировали ей, а с последним Светличную связывал один поцелуй, который она подарила ему за спасение ее жизни, когда актриса чуть не утонула.

По поводу своей карьеры Светличная говорит следующее:

"Я часто думала: почему советские режиссёры не очень-то баловали меня ролями? Мне кажется, тому много причин. Например, моя несоветская внешность. Зато я была чуть ли не самая выездная. В составе делегаций объездила полмира. Но как «украшение» этих делегаций, с чужими картинами. Снимали других, а мною только хвастались!" — признавалась актриса в интервью "АиФ".

Несколько дней назад, 15 мая, актрисе исполнилось 80 лет. Светличная не скрывает свой возраст и живет нормальной актерской жизнью, премьера ее последнего кинопроекта состоялась в 2019 году, где актриса появилась в одном эпизоде.