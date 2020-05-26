Звезды Голливуда, которые еще не получили «Оскар»

Мнение американской киноакадемии о заслугах того или иного артиста часто расходится с мнением обычных зрителей. Мы собрали топ-8 любимых публикой звезд Голливуда, которые неизменно проигрывают в оскаровской гонке.

Американский комик давно доказал, что умеет не только бездумно веселить зрителя, но и создавать на экране образы сложных и проникновенных героев, которым публика способна сопереживать. Ближе всего к номинации на «Оскар» Керри подошел в 1999 году, когда получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая драматическая мужская роль» за свою работу в картине «Шоу Трумана»

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Традиционно «Золотой глобус» считается своеобразной репетицией «Оскара», а победители в основных категориях часто становятся и обладателями главной кинопремии. В последние годы это правило все чаще нарушается, но и тогда, в 1999 году, труды Керри оскаровский комитет оставил без особого внимания. Многие поклонники юмориста предполагают, что американская киноакадемия «сдастся» еще не скоро, а заветную золотую статуэтку, скорее всего, Джиму дадут в виде почетного приза за достижения в карьере.

В начале 2020 года казалось, что у актрисы нет шанса не получить заветную статуэтку: она была номинирована сразу в двух важных категориях «Лучшая женская роль» за семейную драму «Брачная история» и «Лучшая женская роль второго плана» за «Кролика Джоджо».

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Критики и поклонники ставили на ее абсолютно заслуженную победу, но Скарлетт уступила своим коллегам Рене Зеллвегер и Лоре Дерн . Скептики объяснили решение киноакадемии неприязнью к выбору ролей Скарлетт — актриса стремится участвовать в крупных студийных блокбастерах, которые приносят ей многомиллионные гонорары ( «Мстители» сделали Йоханссон самой высокооплачиваемой актрисой в мире) и снимается в авторских лентах, которые не рассчитаны на широкого зрителя.

Как бы там ни было, звезда идет уверенной дорогой к своей профессиональной мечте, а зритель одинаково принимает ее в образе Черной вдовы и проходящей через болезненный развод женщины, стремящейся сохранить уважение к себе и бывшему мужу.

Роберт Дауни — младший

Исполнитель роли Железного человека сейчас известен публике как «миллионер, плейбой и филантроп», а в начале своей карьеры Дауни-младший старался балансировать между откровенно проходными романтическими комедиями и серьезными историями.

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Одной из таких стала биографическая лента о Чарли Чаплине , в которой Роберт исполнил главную роль. Работа артиста получилась настолько яркой и самобытной, что американская киноакадемия включила его в шорт-лист номинантов в категории «Лучшая мужская роль». Во второй половине нулевых, после всех проблем с законом и борьбы с пагубными пристрастиями, актер вернулся в первый эшелон звезд. В 2009 году он получил вторую номинацию на «Оскар» за свою работу в картине «Солдаты неудачи» . В комедийном боевике Дауни-младшему удалось за два часа экранного времени от души повеселить зрителя и вызвать на его лице слезы. Академики старания Роберта оценили, но с вручением долгожданной награды решили повременить.

Эми Адамс является почетной участницей своеобразного клуба голливудских звезд, у которых в кармане много номинаций на «Оскар», но так до сих пор и нет заветной статуэтки. Всего в арсенале актрисы 6 номинаций в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучшая женская роль второго плана», однако каждый раз приз уходил в руки других актрис.

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Киноэксперты предполагают, что Адамс — вторая Мэрил Стрип . Та тоже долго шла к «Оскару», но теперь у нее дома над камином пылятся сразу три статуэтки — не рекорд, но впечатляющий результат. Тем более что у Адамс еще много времени в запасе, а с востребованностью у талантливых режиссеров она проблем не испытывает.

У бывшего возлюбленного Ирины Шейк целых четыре актерские и три продюсерские номинации на «Оскар». Купер надеялся, что картина «Звезда родилась» позволит ему унести домой несколько золотых статуэток, но награды удостоилась разве что заглавная песня фильма, к созданию которой Брэдли не имеет никакого отношения.

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Сейчас Купер удачно совмещает актерскую деятельность с продюсированием (картина «Джокер» могла бы никогда не выйти на экраны, если бы не волевой характер Купера и его безошибочная вера в проект). Сам артист признается, что не думает об упущенных шансах и надеется в будущем удивить академиков не только лицедейством, но и своим режиссерским талантом.

Еще одна рыжеволосая красавица Голливуда, которая давно заслужила статуэтку «Оскар». Актриса долго шла к успеху, но в 2011 году от нее просто некуда было спрятаться — на экраны вышло сразу несколько крупных картин с ее участием, и стало понятно, что на голливудском небосклоне засияла новая яркая звезда.

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Первую номинацию Джессика получила в 2012 году за свою роль второго плана в фильме «Прислуга» , а годом позже академики включили ее в число номинантов в категории «Лучшая женская роль» за работу в картине «Цель номер один» . Проиграв оба раза, Честейн остается вне поля интереса американской киноакадемии. В 2019 году актриса еще больше отдалила себя от получения «Оскара», удостоившись номинации на антипремии «Золотая малина». Критики разгромили ее героиню в фантастическом боевике «Люди Икс: Темный Феникс» и выразили опасение, что теперь звезда может отойти от серьезного кино ради более легких, но и высокооплачиваемых ролей. Хочется верить, что эти опасения напрасны.

В это трудно поверить, но у исполнителя роли Шерлока Холмса в арсенале всего одна номинация на главную кинопремию мира — за роль в драме «Игра в имитацию», в которой актер исполнил роль криптографа Алана Тьюринга

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По мнению поклонников британского актера, одна номинация — это незаслуженно мало для величины его таланта. За последние годы Бенедикт успел сыграть Гамлета в театре, Доктора Стрэнджа в экранизации комикса компании Marvel и появился в эпизодической, но важной роли в военной драме Сэма Мендеса «1917» — ленте, обласканной критиками и зрителями. Короткого появления на экране не хватило Бенедикту для попадания в список номинантов, но, если верить сайту IMDB, впереди у Камбербэтча сразу несколько потенциально громких проектов. И кто знает, возможно, один из них поможет ему наконец-то заполучить главную кинонаграду.

26-летняя Сирша Ронан идет на своеобразный рекорд: актрисе еще нет и 30, а киноакадемики уже четырежды номинировали ее на премию «Оскар». Ирландская звезда свою первую номинацию получила в 14 лет за роль в любовной драме Джо Райта «Искупление» . История «Оскара» знает и более юных номинанток, но все равно признание звезды среди серьезных кинематографистов не может не впечатлять.

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Эксперты предполагают, что свой «Оскар» Ронан получит еще не скоро и вполне может пойти тропой, протоптанной Эми Адамс, — много лет оказываться в числе номинанток, но неизменно оставаться без приза в руках. Сама актриса относится к своим номинациям мудро и заявляет, что признание старших коллег для нее важно, но гонка за золотым человечком не должна становиться самоцелью для настоящего артиста. Первым делом искусство, ну а «Оскары» потом.