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Что стало с Пуговкой из «Папиных дочек», которая в 2020-м отмечает 19-летие 

Мира Маркина 46 минут назад
Что стало с Пуговкой из «Папиных дочек»
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"
В конце 00-х сериал "Папины дочки" стал одним из самых популярных ситкомов на телевидении. Зрителей привлекало разнообразие персонажей: стильная Маша, неформальная Даша, "ботаник" Галина Сергеевна, пацанка Женя и, конечно, младшая Васнецова — Пуговка.
Многим поклонникам сериала по сей день кажется, что Пуговка осталась ребенком. Однако в этом году юная актриса отмечает 19-летие. Чем она занимается сейчас? Выяснял "Рамблер".
Родители Кати Старшовой занялись ее всесторонним развитием с малых лет: уже в 3,5 года девочка попала в театр на льду "Алеко", а спустя полгода оказалась в центре эстетики и красоты "Катюша", где ее обучали актерскому мастерству и пению.
Неудивительно, что в 2007 году 6-летнюю Старшову утвердили на роль Полины Васнецовой в сериале "Папины дочки". Именно роль Пуговки прославила девочку на всю Россию, но после того, как проект в 2013 году завершился, она не стала продолжать актерскую карьеру,
@ekstarshova
В 16 лет Старшова окончила школу в Первом экстернате Москвы, где за несколько месяцев ей удалось пройти программу 10 и 11 классов, и начала готовиться к поступлению в ВУЗ. К слову, девушка выбрала отнюдь не творческую специальность: она поступила на факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета им. Ломоносова. В интервью Татьяне Мингалимовой девушка призналась, что не видит смысла в получении высшего образования по творческим специальностям:
«Я могла пойти на актерский факультет, на режиссуру, продюсера, что-то связанное с киноиндустрией, но, наверное, все-таки нет. Играть в кино можно и без высшего образования, если это есть, то это есть и без пяти лет обучения в университете».
По словам Старшовой, ей хватило шести лет съемок в "Папиных дочках", поэтому сейчас ей не хочется сниматься в кино.
@ekstarshova
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Актеры , Папина дочка , МГУ
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