Что стало с Пуговкой из «Папиных дочек»

В конце 00-х сериал "Папины дочки" стал одним из самых популярных ситкомов на телевидении. Зрителей привлекало разнообразие персонажей: стильная Маша, неформальная Даша, "ботаник" Галина Сергеевна, пацанка Женя и, конечно, младшая Васнецова — Пуговка.

Многим поклонникам сериала по сей день кажется, что Пуговка осталась ребенком. Однако в этом году юная актриса отмечает 19-летие. Чем она занимается сейчас? Выяснял "Рамблер".

Родители Кати Старшовой занялись ее всесторонним развитием с малых лет: уже в 3,5 года девочка попала в театр на льду "Алеко", а спустя полгода оказалась в центре эстетики и красоты "Катюша", где ее обучали актерскому мастерству и пению.

Неудивительно, что в 2007 году 6-летнюю Старшову утвердили на роль Полины Васнецовой в сериале "Папины дочки". Именно роль Пуговки прославила девочку на всю Россию, но после того, как проект в 2013 году завершился, она не стала продолжать актерскую карьеру,

@ekstarshova

В 16 лет Старшова окончила школу в Первом экстернате Москвы, где за несколько месяцев ей удалось пройти программу 10 и 11 классов, и начала готовиться к поступлению в ВУЗ. К слову, девушка выбрала отнюдь не творческую специальность: она поступила на факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета им. Ломоносова . В интервью Татьяне Мингалимовой девушка призналась, что не видит смысла в получении высшего образования по творческим специальностям:

«Я могла пойти на актерский факультет, на режиссуру, продюсера, что-то связанное с киноиндустрией, но, наверное, все-таки нет. Играть в кино можно и без высшего образования, если это есть, то это есть и без пяти лет обучения в университете».

По словам Старшовой, ей хватило шести лет съемок в "Папиных дочках", поэтому сейчас ей не хочется сниматься в кино.