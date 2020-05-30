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В каких советских фильмах сыграла Алла Пугачева 

Анастасия Иванова 1 час назад
В каких советских фильмах сыграла Алла Пугачева
Фото: РИА Новости
Мало кто знает, что Алла Пугачева не только хорошая певица, но и талантливая актриса. «Рамблер» расскажет о фильмах, в съемках которых приняла участие Примадонна.

«За двумя зайцами»

Новогодний мюзикл снят режиссером Максимом Паперником по мотивам одноименной пьесы Михаила Старицкого. По сюжету, Тоня Коровняк, роль которой исполнила Алла Пугачева, мечтает стать знаменитой. И чтобы этого достичь, она отправляется на «Фабрику звезд». Там и начинаются приключения главной героини. В фильме также сыграли Максим Галкин и Андрей Данилко.

«Любовь за любовь»

В музыкальном художественном фильме по мотивам пьесы Шекспира «Много шума из ничего» Алла Пугачева исполнила привычную для нее роль певицы. По сюжету, невеста графа Клавдио Гера оклеветана, и теперь он должен жениться на любой девушке, на которую укажет губернатор. Однако, пройдя через все испытания, Гера и Клавдио все же сыграют свадьбу.

«Женщина, которая поет»

Фильм повествует о судьбе певицы Анны Стрельцовой, роль которой исполнила Алла Пугачева. Героиня несколько раз пытается бросить эстраду, чувствуя, что она не может полностью раскрыть свой талант. Через некоторое время Стрельцова все же находит стиль, жанр и песни, которые помогут показать, на что она способна.
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Комментарии 2
Актеры , За двумя зайцами , Много шума из ничего , Михаил Старицкий , Анна Стрельцова , Андрей Данилко , Максим Галкин , Алла Пугачева
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