Как Андрей Мягков стал символом новогодних торжеств 

Герой видео — актёр Андрей Мягков. Для большинства зрителей Мягков — это Женя Лукашин из самого популярного отечественного новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), хотя на счету актёра десятки ролей в театре и кино. Как Мягков стал одним из любимых исполнителей Эльдара Рязанова? Какую роль он любит больше всего? И почему уже десять лет отказывается сниматься? Подробности о советской кинолегенде — в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Стриженова заменили на актёра из провинции в фильме «Бег».