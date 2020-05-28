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Как Андрей Мягков стал символом новогодних торжеств 

Елена Красовская 35 минут назад
Герой видео — актёр Андрей Мягков. Для большинства зрителей Мягков — это Женя Лукашин из самого популярного отечественного новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), хотя на счету актёра десятки ролей в театре и кино. Как Мягков стал одним из любимых исполнителей Эльдара Рязанова? Какую роль он любит больше всего? И почему уже десять лет отказывается сниматься? Подробности о советской кинолегенде — в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Стриженова заменили на актёра из провинции в фильме «Бег».
Актеры , Видео , Ирония судьбы, или с легким паром! , Андрей Мягков , Эльдар Рязанов
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