Единственная русская актриса, получившая «Оскар» 

Об актрисе Лиле Кедровой в США знают больше, чем на исторической родине. Собственно, это не удивительно: ее семья эмигрировала из советской России, когда девочка была еще маленькой. Кедровы жили сначала в Германии, а потом переехали во Францию, где позже Елизавета Кедрова сменила имя на Лилю и стала актрисой. Как удалось эмигрантке из России стать знаменитой кинодивой в уже зрелом возрасте, рассказывает "Рамблер".

Отец Лили, Николай Кедров , закончил в России консерваторию, выступал на сцене оперного театра и создал вполне успешный музыкальный квартет, который сумел возродить и за рубежом. «Квартет Кедрова» пользовался успехом и гастролировал по всей Европе. Неудивительно, что родители очень хотели, чтобы дочь и сын продолжили музыкальную династию. Брат Лили был участником квартета отца, а вот сама она решила стать актрисой.

Родители, к счастью, разрешили дочери самой выбирать свою судьбу: Лиля занималась в одной из театральных школ Парижа, а в 14 лет присоединилась к труппе бывших артистов Московского Художественного театра и стала выступать на сцене.

Кинодебют Лили Кедровой состоялся в 1938 году: в фильме о войне «Ультиматум» она сыграла роль русской девушки по имени Ирина. Сама Лиля говорила, что ей было на тот момент 20 лет (Кедрова утверждала, что родилась в 1918 году, все документы были утеряны во время бегства семьи из России), но некоторые исследователи считают, что актриса была минимум на 10 лет старше.

Так или иначе, роль в «Ультиматуме» стала единственной для Лили на долгие 15 лет. Казалось, карьера Кедровой закончилась, так толком и не начавшись. Но у судьбы были свои планы.

Потихоньку режиссеры стали предлагать Лиле роли, но главных среди них не было. Тем не менее, Кедрова стала довольно известна во Франции, ее даже называли «любимой актрисой маленьких ролей». Но слава ее за пределы страны не выходила.

Приглашение на роль мадам Гортензии в картине «Грек Зорба» греческого режиссера Михалиса Какоянниса Лиля приняла, не раздумывая, хотя практически не знала английского языка, на котором говорили в фильме. Согласно слухам, по прибытии на место съемок (остров Крит) Лиля сказалась больной и за пару дней попросту выучила все фразы своей героини.

Правда это или нет, вряд ли сейчас можно утверждать стопроцентно, но то, что роль мадам Гортензии стала определяющей в карьере Кедровой — совершенно точно. В 1964 году картина «Грек Зорба» была номинирована на «Оскар» сразу в семи категориях, в трех из которых одержала победу. Лиля Кедрова получила премию в номинации «Лучшая актриса второго плана». Так она стала единственной актрисой русского происхождения, которая стала обладательницей «Оскара».

Кедрова стала очень востребована, она снималась в США, Франции, Канаде, Италии, с ней были рады работать Роман Полански Альфред Хичкок и многие другие именитые режиссеры. Лиля снялась почти в сотне фильмов и сериалов как в Голливуде, так и в Европе, и стала обладательницей множества престижных наград.

Скончалась актриса в феврале 2000 года, в последние годы жизни страдая от сердечной недостаточности и болезни Альцгеймера.