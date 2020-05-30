Звезда кино для взрослых, которую полюбили в СССР

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Звезда фильмов для взрослых, которую полюбили в СССР 

Александра Нечаева 4 часа назад
Антония Сантилли, известная на родине в Италии как звезда фильмов для взрослых, стала в СССР настоящей звездой, исполнив главную роль в комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». О том, как актриса с такой репутацией могла сняться в советском фильме и почему Антония после него навсегда исчезла с экранов, рассказывает «Рамблер».
В Италии Антония Сантилли не была звездой, знали ее любители откровенных фотосессий в мужских журналах и ценители фильмов для взрослых, в которых актриса снималась под псевдонимом Ирина Росс. В «настоящем» же кино Антонию, увы, режиссеры не особо стремились видеть, предлагая ей лишь крошечные роли или доверяя заменять известных актрис в постельных сценах. Например, несколько раз Сантилли была дублершей Орнеллы Мути. В отличие от нее и многих других актрис, Антония совершенно не стеснялась раздеваться перед камерой.
Когда Антонии поступило предложение из России сыграть одну из главных ролей в новой комедии, актриса практически не раздумывала. Хотя одновременно, по слухам, ее приглашали в Голливуд сыграть в эпизоде фильма «Серпико» с Аль Пачино в главной роли. Однако Сантилли выбрала съемки в картине Рязанова, рассудив, что в эпизоде ее могут и не заметить, а главная роль дает хорошую надежду на взлет карьеры.
Кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России"
Антония не ошиблась: после выхода «Невероятных приключений итальянцев в России» в СССР она стала настоящей звездой. Советские зрители полюбили красавицу-итальянку, исполнившую роль Ольги, внучки русской балерины. Разумеется, о прошлом Сантилли в фильмах для взрослых никто из зрителей в Советском Союзе не знал. Да и как в этой милой 24-летней девушке можно было угадать актрису, которая принимала участие в весьма пикантных фотосессиях и съемках?
Кстати, снимаясь у Рязанова, Антонии все же пришлось вспомнить свое «темное прошлое». Буквально на несколько секунд девушка появилась в кадре без одежды. Удивительно, но цензура оставила этот эпизод в фильме.
Несмотря на то, что фильм имел оглушительный успех, а к Антонии, наконец, пришла популярность, комедия Рязанова стала финалом карьеры итальянской актрисы. Дело в том, что во время съемок «Невероятных приключений итальянцев в России» познакомилась с итальянским бизнесменом, который вскоре сделал ей предложение. После съемок Сантилли вернулась в Италию, вышла замуж, родила сына и полностью отказалась от карьеры в кино. Кроме того, актриса перестала посещать светские мероприятия, не дает интервью и избегает общения с прессой.
Комментарии 11
Актеры , Видео , Антония Сантилли , Аль Пачино , Эльдар Рязанов
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