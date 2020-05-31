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Что стало с девочкой из фильма «Странные взрослые» 

Александра Нечаева 2 часа назад
Что стало с девочкой из фильма «Странные взрослые»
Фото: Кадр из фильма "Странные взрослые"
Эта милая девочка с косичками была одной из самых востребованных юных актрис в СССР. Ей прочили прекрасную актерскую карьеру. Поначалу так все и было, но позже Маргарита Сергеечева пропала с экранов и долгое время о ней никто ничего не знал. Почему актриса ушла из профессии и чем занимается сейчас, рассказывает «Рамблер».
Пусть Маргариты в кино начался с работы за кадром: в шесть лет девочка озвучила мальчишку в корометражном фильме. Дебют же на экране состоялся, когда Рите исполнилось десять лет: она сыграла роль Аленки короткометражке про Дениса Кораблева «Подзорная труба», в том же году случилась и Лена Илюхина в «Где это видано, где это слыхано». Затем в течение двух лет девочка приняла участие в шести фильмах, а в 1974 году сыграла свою первую главную роль в картине «Странные взрослые».
Маленькая прекрасно справилась со своей очень непростой ролью и стала очень востребована у режиссеров. «Четвертая высота», «Свет в окне», «Пока бьют часы», «Без году неделя» и других.
Кадр из фильма "Четвертая высота"
Всего за свою карьеру Маргарита сыграла почти в трех десятках фильмов, снимаясь практически без остановки. Но со временем Сергеечева стала сниматься все реже: режиссеры переключили внимание на других актрис. В театре же из-за подростковой внешности, по словам самой актрисы, ей доставались в основном роли детей и мальчишек.
Маргарита решила кардинально поменять свою жизнь и отправилась получать второе образование. Выбор пал на Российский медицинский университет. На самом деле ничего особо необычного в этом выборе не было, ведь Сергеечева росла в семье врачей (мама была терапевтом). По окончании университета Маргарита вернулась в Петербург и с 1997 года работала врачом скорой помощи.
В 2007 году случилось несчастье: Маргариту Сергеечеву разбил инсульт: бывшая актриса оказалась прикована к кровати, парализовало всю правую часть тела. Через год Маргарита перенесла операцию, в результате которой через некоторое время вновь обрела способность ходить и обслуживать себя. Живет сейчас Сергеечева с мамой, 24 мая бывшей актрисе исполнилось 57 лет.
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Комментарии 1
Актеры , Где это видано, где это слыхано , Четвёртая высота , Маргарита Сергеечева , Денис Кораблев
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