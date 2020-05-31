Как про Яковлева ходили слухи, будто он сумасшедший

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Почему про Яковлева ходили слухи, будто он сумасшедший 

Мария Сергеева 3 часа назад
Один из самых популярных актеров Советского Союза Юрий Яковлев сыграл более ста ролей в театре и кино, заслужил множество наград и известен как мастер комедийного и драматического жанров. Однако в начале кинокарьеры его считали сумасшедшим из-за съемок в киноленте "Идиот". "Рамблер" объясняет, как роль князя Мышкина в драме режиссера Ивана Пырьева поспособствовала распространению таких слухов.
Кадр из фильма "Идиот"
Во время съемок "Идиота" актер настолько сжился с экранным образом, что сам не замечал, как начинал жить своим героем. Прогуливаясь по улице, он мог бормотать текст роли, из-за чего прохожие в страхе обходили Яковлева стороной.
"Знаете, что говорят про моего Мышкина? Что я отыскал его в доме для умалишённых! Что он настоящий сумасшедший, потому так и играет!" — хвастался режиссер.
Полумистические истории окутали актера после премьеры: некоторые считали, что он с тяжелой депрессией попал в сумасшедший дом или что его приняли в какое-то тайное общество.
После съемок первой части Яковлев действительно находился в довольно-таки тяжелом душевном состоянии, поэтому от роли во второй серии отказался. Постановщик не желал видеть в данном образе другого актера, поэтому фильм ограничился экранизацией лишь первой части романа Ф. М. Достоевского.
Комментарии 3
Актеры , Видео , Юрий Яковлев , Иван Пырьев
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