Как про Яковлева ходили слухи, будто он сумасшедший

Один из самых популярных актеров Советского Союза Юрий Яковлев сыграл более ста ролей в театре и кино, заслужил множество наград и известен как мастер комедийного и драматического жанров. Однако в начале кинокарьеры его считали сумасшедшим из-за съемок в киноленте "Идиот". "Рамблер" объясняет, как роль князя Мышкина в драме режиссера Ивана Пырьева поспособствовала распространению таких слухов.

Кадр из фильма "Идиот"

Во время съемок "Идиота" актер настолько сжился с экранным образом, что сам не замечал, как начинал жить своим героем. Прогуливаясь по улице, он мог бормотать текст роли, из-за чего прохожие в страхе обходили Яковлева стороной.

"Знаете, что говорят про моего Мышкина? Что я отыскал его в доме для умалишённых! Что он настоящий сумасшедший, потому так и играет!" — хвастался режиссер.

Полумистические истории окутали актера после премьеры: некоторые считали, что он с тяжелой депрессией попал в сумасшедший дом или что его приняли в какое-то тайное общество.

После съемок первой части Яковлев действительно находился в довольно-таки тяжелом душевном состоянии, поэтому от роли во второй серии отказался. Постановщик не желал видеть в данном образе другого актера, поэтому фильм ограничился экранизацией лишь первой части романа Ф. М. Достоевского.