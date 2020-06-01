Почему советская кинозвезда уехала в Испанию 

Героиня видео — актриса Марина Шиманская. Уже одна из первых ролей прославила начинающую актрису: в картине «Эскадрон гусар летучих» (1980) она сыграла романтичную Катрин. Но всесоюзная слава пришла к Марине после выхода музыкальной комедии «Берегите женщин» (1982), где Марина предстала капитаном буксира. Где Шиманская нашла мужа? Почему на пике карьеры она уехала в Испанию? Чем Марина занимается сейчас? Обо всём расскажет ролик.
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