Подозрительный уход главного пирата советского кино 

Герой видео — актёр Талгат Нигматулин, ставший всесоюзной звездой после выхода первого советского боевика «Пираты двадцатого века» (1979). Талгат был мастером боевых искусств, хотя в те года занятия карате не поощрялись. Но на экране ему удалось продемонстрировать такие впечатляющие навыки, что мальчишки всей страны тут же бросились в секции карате. Увы, актёр ушел из жизни рано: он скончался в 35 лет, и эта смерть до сих пор вызывает массу вопросов. Подробности о жизни артиста — в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как постарели красавицы советского кино.