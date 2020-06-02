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Подозрительный уход главного пирата советского кино 

Елена Красовская 47 минут назад
Герой видео — актёр Талгат Нигматулин, ставший всесоюзной звездой после выхода первого советского боевика «Пираты двадцатого века» (1979). Талгат был мастером боевых искусств, хотя в те года занятия карате не поощрялись. Но на экране ему удалось продемонстрировать такие впечатляющие навыки, что мальчишки всей страны тут же бросились в секции карате. Увы, актёр ушел из жизни рано: он скончался в 35 лет, и эта смерть до сих пор вызывает массу вопросов. Подробности о жизни артиста — в ролике.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как постарели красавицы советского кино.
Актеры , Видео , Талгат Нигматулин
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