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Звезда «Американской истории ужасов» получил роль в новом сериале Disney+ 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Звезда «Людей Икс» получил роль в сериале Disney+
Фото: Газета.Ru
Звезда сериала "Американская история ужасов" и супергеройской франшизы "Люди Икс" Эван Питерс получил роль в новом сериале Disney+ "ВандаВижен".
Сайт Murphy сообщает, что контракт на съемки Питер подписал в конце 2019 года и успел сняться в проекте до введения санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Пока студии Disney и Marvel Studios не комментировали слухи и не рассказывали, какую именно значимую роль получил Питерс.
Известно, что Эван Питерс трижды играл Пьетро Максимофф, брата главной героини фильма Ванды, в фильмах Fox. Премьера сериала "ВандаВижен" должна состояться в декабре 2020 года.
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Актеры , Американская история ужасов , Люди Икс , Эван Питерс
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