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Что стало с Машей из фильма «Офицеры» 

Александра Нечаева 1 час назад
Что стало с Машей из фильма «Офицеры»
Фото: Кадр из фильма "Офицеры"
Наталья Рычагова попала в кино совершенно случайно: в школу, где училась девочка, пришел режиссер фильма «Васек Трубачев и его товарищи» и пригласил ее на роль Нюры Синицыной. Позже Наташа снялась и в продолжении картины «Отряд Трубачева сражается». Но даже после весьма успешного дебюта на экране Рычагова не думала делать актерскую карьеру. Тем не менее, именно во ВГИКе, куда она в итоге поступила, Наташа нашла свою судьбу. О том, как сложилась жизнь Рычаговой, рассказывает «Рамблер».
Наталью Рычагову зрители запомнили по роли Маши Белкиной, избранницы сына Алексея Трофимова в культовом фильме «Офицеры», хотя в кино актриса сыграла более 30 ролей. Но, как признавалась Рычагова, на первом месте для нее всегда была семья.
Своего будущего мужа Наташа встретила, поступив во ВГИК. Однокурсник Алексей Инжеватов сразу обратил внимание на романтичную, но очень серьезную девушку. Подойти к ней он решился только в конце первого курса, когда студентов отправили «на картошку». Там Алексей стал ухаживать за Наташей, они много гуляли вместе, общались. Вернувшись в Москву, они уже практически не расставались, а на третьем курсе сыграли свадьбу.
Кадр из фильма "Миг удачи"
В их семье не было место соперничеству, которое часто присутствует, когда вместе живут два актера. Они оба много снимались, поддерживали друг друга во всем, никто из них не кичился тем, что более знаменит или востребован. В 1968 году у супругов родилась дочь Маша.
Семейное счастье было абсолютным: чудесные отношения между супругами, красавица и невероятно талантливая дочь. Маша могла бы сделать блестящую карьеру пианистки, но во время подготовки к экзаменам «переиграла руки», о музыке пришлось забыть. Маша в итоге отучилась на киноведа во ВГИКе и осталась там же работать методистом.
Жизнь продолжалась. Маша работала в институте, Наталья Рычагова снималась в кино. После «Офицеров» она стала невероятно популярной, но позже карьера пошла на спад. Актриса не унывала, занималась еще и дубляжом. Примерно так же складывалась карьера и Алексея Инжеватова: в его фильмографии около двух десятков ролей и более сотни работ, где главным «инструментом» являлся его голос: «Дикая Роза», «Интервью с вампиром», «Джуманджи», «Твин Пикс» и множество других фильмов и сериалов.
Наталья Рычагова и Алексей Инжеватов прожили вместе 50 лет, воспитывая дочь, а затем и внука. К сожалению, Мария Инжеватова скончалась в возрасте 48 лет от инсульта. Заботы о внуке Сереже легли на плечи бабушки и деда.
Жизнь потихоньку шла своим чередом, но вскоре Алексей Инжеватов стал все чаще жаловаться на здоровье. А в 2008 году практически перестал вставать с кровати. Наталья ухаживала за мужем, была уверена, что тот поправится. Но сказка, увы, подошла к концу: в сентябре 2010 года Алексей Инжеватов скончался.
Раздавленная горем Наталья Рычагова пережила мужа лишь на 8 месяцев: в мае 2011 года актриса ушла из жизни, не сумев справиться с уходом любимого.
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Комментарии 2
Актеры , Васек Трубачев и его товарищи , Офицеры , Интервью с вампиром , Джуманджи , Алексей Инжеватов , Наталья Рычагова , Алексей Трофимов
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