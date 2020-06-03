Актриса пикантного жанра Лана Роудс родилась в Чикаго, но выросла в деревне в штате Висконсин. Окончив школу, девушка в 17 лет перебирается поближе к Чикаго, работает официанткой в баре и ресторане, а также стриптизиршей.

В своем первом фильме для взрослых Лана снялась, когда ей было 19 лет. Дебют был успешным, начинающая звезда получила массу наград, снималась для обложек мужских журналов и не раз становилась девушкой месяца.

За два года, с 2016 по 2018, Лана Роудс снялась 200 фильмах, а в 2019 году решила прекратить съемки и сосредоточиться на электронной коммерции и написании собственной биографии.

Тем не менее индустрия взрослого кино так просто не отпускает. В феврале этого года стало известно, что Лана Роудс заключила контракт со студией Brazzers, где выступит в новом качестве — креативного сотрудника.

В галерее "Рамблера" — самые жизнерадостные снимки юной, но опытной звезды.