Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Юная звезда пикантных фильмов с большим опытом 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Актриса пикантного жанра Лана Роудс родилась в Чикаго, но выросла в деревне в штате Висконсин. Окончив школу, девушка в 17 лет перебирается поближе к Чикаго, работает официанткой в баре и ресторане, а также стриптизиршей.
В своем первом фильме для взрослых Лана снялась, когда ей было 19 лет. Дебют был успешным, начинающая звезда получила массу наград, снималась для обложек мужских журналов и не раз становилась девушкой месяца.
За два года, с 2016 по 2018, Лана Роудс снялась 200 фильмах, а в 2019 году решила прекратить съемки и сосредоточиться на электронной коммерции и написании собственной биографии.
Тем не менее индустрия взрослого кино так просто не отпускает. В феврале этого года стало известно, что Лана Роудс заключила контракт со студией Brazzers, где выступит в новом качестве — креативного сотрудника.
В галерее "Рамблера" — самые жизнерадостные снимки юной, но опытной звезды.
Видео дня. Почему бросила Россию звезда комедий 90-х
Актеры , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хлипкий Веник из «Папиных дочек» вырос в красавчика
Хлипкий Веник из «Папиных дочек» вырос в красавчика
Репортера спустили с лестницы за сюжет о россиянах
Репортера спустили с лестницы за сюжет о россиянах
«Это ее место»: Миро о возвращении Собчак на «Дом-2»
«Это ее место»: Миро о возвращении Собчак на «Дом-2»
Звезда «Людей Икс» получил роль в сериале Disney+
Звезда «Людей Икс» получил роль в сериале Disney+
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Как сложились жизни актёров из культовых «Офицеров»
03:55
Как сложились жизни актёров из культовых «Офицеров»
Актеры Фильмы
Звезда «Не родись красивой» рассекретила сына
03:32
Звезда «Не родись красивой» рассекретила сына
Актеры
Хлипкий Веник из «Папиных дочек» вырос в красавчика
03:55
Хлипкий Веник из «Папиных дочек» вырос в красавчика
Актеры Сериалы
Какой стала внучка звезды «Бандитского Петербурга»
02:59
Какой стала внучка звезды «Бандитского Петербурга»
Актеры
Стало известно, когда откроются кинотеатры в России
00:34
Стало известно, когда откроются кинотеатры в России
Фильмы
Несыгранные роли Алены Бондарчук
03:19
Несыгранные роли Алены Бондарчук
Актеры
Худшие кинозлодеи десятилетия
14:40
Худшие кинозлодеи десятилетия
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение