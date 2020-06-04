В жизни актрисы Валентины Малявиной присутствовало множество невзгод, советская красавица пыталась преодолевать трудности, но они, в конечном итоге, привели ее к слепоте и жизни в спецучреждении. О том, как тень трагедии легла на жизненный путь актрисы — в материале "Рамблера".

Первый брак Малявиной с Александром Збруевым был недолговечным, продержавшись только четыре года. Еще во время отношений с артистом у девушки завязался роман с женатым режиссером Андреем Тарковским . У постановщика актриса снялась в картине "Иваново детство" , однако больше совместных работ у них не было.

Малявина все никак не могла найти своего спутника жизни: одна влюбленность сменялась другой, а "птица счастья" все никак не желала быть пойманной актрисой.

Черная полоса только начиналась: женщина потеряла двоих детей, а брак с молодым актером Станиславом Жданько принес новое несчастье, случившееся в 1978 году. Вот, что рассказала об этом сама Малявина:

"В вечер его смерти мы повздорили. Когда он вышел из себя, я подлила масла в огонь — начала пить вино прямо из бутылки, хотя обещала никогда не пить. А потом спокойно вышла из кухни и села на диван в комнате. Через час я снова вошла на кухню, а там лежал Стас весь в крови. Он, очевидно, пытался поранить себя ножом, чтобы испугать меня. Но не рассчитал и убил себя…" — вспоминает актриса в разговоре с "Комсомольской правдой".

Причем женщина считает, что именно она стала причиной смерти Жданько:

"Конечно, это я убила его. Но не физически, а своим отношением. Его трудности я воспринимала как что-то несерьезное. А он страдал" — призналась она.

Следователь, по ее словам, сразу понял, что произошло. Дело закрыли, однако спустя некоторое время родственники актера добились того, чтобы расследование возобновили. В итоге Малявина села в тюрьму, ее оправдали только спустя четыре года.

После выхода из места заключения у актрисы было несколько ролей, но вскоре очередной брак закончился трагедией: ее мужа Максима Краснова убили ударом ножа в спину.

Очередное горе пробудило в артистке пристрастие к алкоголю, собутыльники создавали ей новые трудности: один чуть не заставил переписать ее имущество на себя, а другой вовсе так толкнул Малявину, что она сильно ударилась голой об пол и потеряла зрение. Сейчас актриса все свободное время проводит в специализированном пансионате.