Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Потеря ребенка и смерть мужа: все о жизни звезды фильма «Москва слезам не верит» 

WMJ.ru и ещё 1 50 минут назад
Трагическая жизнь звезды «Москва слезам не верит»
Фото: WMJ.ru
Многие поклонники думают, что знают о легендарных актрисах все, однако что-то самые известные советские кинодивы XX века умудрились оставить за завесой тайны, как настоящие женщины-загадки.
Звезда фильма «Москва слезам не верит» потеряла мужа из-за коронавируса и заразилась сама
Эти тонкие черты лица, большие глаза и немного грустная улыбка… Актрисе Наталье Вавиловой, знаменитой «Александре, Александре», пророчили большое будущее в кино, но она выбрала тихую семейную жизнь вдали от света софитов и поклонников. Несмотря на недолгую карьеру в кино, Наталья смогла оставить след в сердцах людей своей игрой и талантом. Судьбу артистки изменил несчастный случай, после которого Наталья Дмитриевна решила начать жизнь с чистого листа.
Наталья родилась 26 января 1959 года в семье дипломата, где уже воспитывались четверо детей. С раннего детства девочка знала, что должна продолжить семейную династию. Она хорошо училась в школе, родители прививали ей хорошие манеры. Жила семья Вавиловых в столице, недалеко от студии «Мосфильм». Юная Наташа с малых лет наблюдала за артистами и мечтала стать знаменитой актрисой, однако семья была категорически против. Когда девушка практически смирилась с тем, что ей не стать кинозвездой, к ней на улице подошел человек и предложил сняться в фильме «Такие высокие горы». Она согласилась, не сказав родителям ни слова. Узнав о том, что дочь ослушалась, отец посадил ее под домашний арест и приказал жене сопровождать ее в школу.
Родительский запрет угнетал девочку. Она вынуждена была вновь пообещать близким отказаться от мечты стать артисткой, сказав, что получит юридическое образование и продолжит отцовское дело, но вскоре опять нарушила слово. В школу, где училась Наташа, пришел ассистент режиссера Владимира Меньшова. Он искал Вавилову, чтобы предложить ей роль в «Розыгрыше», куда уже был утвержден Дмитрий Харатьян. Стройная Наташа с большими глазами и грустным взглядом идеально вписалась в образ героини.
WMJ.RU
Несмотря на юный возраст, Наталья Вавилова блестяще отыграла роль, и ей предрекали звездную карьеру все, кроме родителей, которые категорически запретили дочери сниматься. Поэтому, когда Меньшов задумал свой следующий фильм и позвал Вавилову на одну из ролей второй серии, она не стала говорить об этом родителям. Прошли пробы, Наташу утвердили, она начала учить роль Александры Тихомировой. Постоянные длительные отлучки дочери бросались в глаза: как утаить от семьи, что снимаешься в кино?
Папа был в ярости, узнав, что дочь не собирается браться за ум и поступать в серьезное учебное заведение. Он немедленно устроил ее на курсы при МИДе и начал сам возить ее на автомобиле — строго туда и обратно. Даже брать трубку телефона и отвечать на звонки девушке запретили. При этом никакие обещания поступить с первого раза и хорошо учиться не помогали, слезам строгие папа и мама, как и Москва в роковом кинофильме, не верили.
Спас положение тогда уже очень известный актер Алексей Баталов, он же Гоша в «Москве». Меньшов привез его домой к Наташе, попросив уговорить Вавиловых отпустить дочь на съемки. Ее родители оторопели, увидев на пороге любимого актера. Вопрос был решен, Наташа стала сниматься, бросила курсы и поступила во ВГИК.
WMJ.RU
Еще студенткой, после удачной роли в оскароносном фильме Наталья стала получать массу предложений и в следующий десяток лет сыграла пятнадцать ролей. Но среди проектов, в которых она участвовала, не было ни одного, который мог бы повторить удачу «Москвы слезам не верит». Зато на одном из светских мероприятий — на премьере фильма — актрису ждала удача иного толка. Там она познакомилась с бывшим однокурсником Владимира Меньшова и, как оказалось, мужчиной всей своей жизни — режиссером Самвелом Гаспаровым.
Армянину из Тбилиси и выпускнику ВГИКа было уже 40 лет, когда Наталье только исполнилось 19. Но это не помешало паре расписаться.
После того как мы с Наташей стали жить вместе, она прошла хорошую практику в Тбилиси у моей мамы. Наташа понимала, что я, человек, который вырос в Тбилиси, скучаю по кавказской кухне. И теперь все, чего мне не хватает здесь, в России, есть у меня дома,
— говорил Гаспаров.
Роковой для артистки стала картина Юрия Борецкого «Николай Подвойский», снимавшаяся в 1986 году, когда Наталье было 27 лет. По сюжету Вавиловой требовалось скакать на лошади, поэтому задолго до начала работы она стала брать уроки верховой езды и со временем научилась прекрасно держаться в седле. Но уже на четвертый день съемок ей по ошибке вывели лошадь с больной спиной. Кобыла неожиданно встала на дыбы и скинула наездницу. Актриса получила серьезную травму позвоночника, но самое страшное, что в тот момент Наталья находилась в положении. Ребенка спасти не удалось. После этой трагедии Вавилова так больше и не смогла забеременеть.
Поговаривали, что режиссер просил ее не предавать инцидент огласке и обещал, что, как только Наталья поправится, она сможет вернуться на площадку. Но… Несмотря на скорое выздоровление Наташи, Юрий Борецкий взял на эту роль другую актрису. После этого артистка вместе с супругом отправилась в путешествие по Европе, чтобы отвлечься от боли разочарования. Спустя некоторое время Вавилова появилась в фильме мужа «Стервятники на дорогах», а в 1991-м вышла картина «Дело Сухово-Кобылина», которая стала завершающей в ее кинокарьере.
WMJ.RU
Для Натальи Самвел Владимирович стал кем-то похожим на ангела-хранителя. Они хранили нежные чувства друг к другу на протяжении целых сорока лет. Наталья смогла подружиться с дочерью супруга от первого брака Ниной и ее детьми Серго и Кетино. Внуки с удовольствием приезжали погостить в уютный дом на Рублевке, который специально построил Самвел для своей любимой. Навещали Вавилову и четыре ее племянницы. А когда все разъезжались, она сама наведывалась в детские дома, воспитанникам которых помогала.
Как говорят в окружении актрисы, сейчас ее главными увлечениями стали походы по музеям и заботы о собаке — алабае по кличке Бой, а еще частое посещение церкви, где она подолгу общается с батюшкой.
Поклонники надеются, что глубокая вера Натальи Дмитриевны поможет ей пережить недавний страшный удар — пандемия коронавируса не обошла стороной ее семью. По сообщениям российских СМИ, за год до разразившейся по всему миру беды Самвел Владимирович серьезно заболел — он боролся с тяжелой формой гастрита, которая развилась, как предполагали в его окружении, из-за пристрастия к острой пище. А 26 мая он ушел из жизни из-за COVID-19, которым заразилась и Вавилова.
Изначально стало не очень хорошо Наталье, и они отправились в больницу совсем по другому поводу. Он, как истинный мужчина, сопровождал жену. И спустя несколько дней выяснилось, что они уже там, в больнице, оба заразились коронавирусом. Самвел в силу возраста его не перенес, Наталья лечится дома, ей легче, но она совершенно убита уходом супруга. У нее же больше никого нет. Мы все остаемся на связи и стараемся поддержать ее,
— цитирует завлита Тбилисского государственного театра им. А. С. Грибоедова Нину Шадури журнал «Антенна». Пока других новостей о самочувствии Натальи Дмитриевны нет.
Видео дня. Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
WMJ.ru: последние новости
Было — стало: куда пропала и чем сейчас живет звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова Было — стало: куда пропала и чем сейчас живет звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова Премьера нового «Джуманджи»: Джонсон вывел в свет маму и красотку-жену, а Роуленд примерила наряд в стиле 80-х Премьера нового «Джуманджи»: Джонсон вывел в свет маму и красотку-жену, а Роуленд примерила наряд в стиле 80-х Звезда «Деффчонок» и «Гоголя» Таисия Вилкова вышла замуж Звезда «Деффчонок» и «Гоголя» Таисия Вилкова вышла замуж
Комментарии
Актеры , Розыгрыш , Москва слезам не верит , Алексей Баталов , Александра Тихомирова , Владимир Меньшов , Юрий Борецкий , Наталья Вавилова , Дмитрий Харатьян , МИД , WMJ.RU
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы лучшие фильмы для победы над депрессией
Названы лучшие фильмы для победы над депрессией
Закулисные тайны «Разрушителей легенд»
Закулисные тайны «Разрушителей легенд»
Три дочери Хаматовой от трех отцов
Три дочери Хаматовой от трех отцов
Крокодил напал на ведущую в прямом эфире
Крокодил напал на ведущую в прямом эфире
Новости партнеров
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Закулисные тайны «Разрушителей легенд»
11:53
Закулисные тайны «Разрушителей легенд»
ТВ
Три дочери Хаматовой от трех отцов
02:56
Три дочери Хаматовой от трех отцов
Актеры
Крокодил напал на ведущую в прямом эфире
00:28
Крокодил напал на ведущую в прямом эфире
ТВ
Как Михаил Кокшенов стал любимцем Гайдая
07:07
Как Михаил Кокшенов стал любимцем Гайдая
Актеры
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
03:24
Актрисы, не отказавшие в близости режиссеру ради роли
Актеры
Провальные российские адаптации иностранных сериалов
13:08
Провальные российские адаптации иностранных сериалов
Сериалы
Любовные сцены в кино, которые зашли слишком далеко
04:34
Любовные сцены в кино, которые зашли слишком далеко
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение