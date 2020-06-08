Трагическая жизнь звезды «Москва слезам не верит»

Многие поклонники думают, что знают о легендарных актрисах все, однако что-то самые известные советские кинодивы XX века умудрились оставить за завесой тайны, как настоящие женщины-загадки.

Эти тонкие черты лица, большие глаза и немного грустная улыбка… Актрисе Наталье Вавиловой , знаменитой «Александре, Александре», пророчили большое будущее в кино, но она выбрала тихую семейную жизнь вдали от света софитов и поклонников. Несмотря на недолгую карьеру в кино, Наталья смогла оставить след в сердцах людей своей игрой и талантом. Судьбу артистки изменил несчастный случай, после которого Наталья Дмитриевна решила начать жизнь с чистого листа.

Наталья родилась 26 января 1959 года в семье дипломата, где уже воспитывались четверо детей. С раннего детства девочка знала, что должна продолжить семейную династию. Она хорошо училась в школе, родители прививали ей хорошие манеры. Жила семья Вавиловых в столице, недалеко от студии «Мосфильм». Юная Наташа с малых лет наблюдала за артистами и мечтала стать знаменитой актрисой, однако семья была категорически против. Когда девушка практически смирилась с тем, что ей не стать кинозвездой, к ней на улице подошел человек и предложил сняться в фильме «Такие высокие горы». Она согласилась, не сказав родителям ни слова. Узнав о том, что дочь ослушалась, отец посадил ее под домашний арест и приказал жене сопровождать ее в школу.

Родительский запрет угнетал девочку. Она вынуждена была вновь пообещать близким отказаться от мечты стать артисткой, сказав, что получит юридическое образование и продолжит отцовское дело, но вскоре опять нарушила слово. В школу, где училась Наташа, пришел ассистент режиссера Владимира Меньшова . Он искал Вавилову, чтобы предложить ей роль в «Розыгрыше», куда уже был утвержден Дмитрий Харатьян . Стройная Наташа с большими глазами и грустным взглядом идеально вписалась в образ героини.

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Несмотря на юный возраст, Наталья Вавилова блестяще отыграла роль, и ей предрекали звездную карьеру все, кроме родителей, которые категорически запретили дочери сниматься. Поэтому, когда Меньшов задумал свой следующий фильм и позвал Вавилову на одну из ролей второй серии, она не стала говорить об этом родителям. Прошли пробы, Наташу утвердили, она начала учить роль Александры Тихомировой . Постоянные длительные отлучки дочери бросались в глаза: как утаить от семьи, что снимаешься в кино?

Папа был в ярости, узнав, что дочь не собирается браться за ум и поступать в серьезное учебное заведение. Он немедленно устроил ее на курсы при МИДе и начал сам возить ее на автомобиле — строго туда и обратно. Даже брать трубку телефона и отвечать на звонки девушке запретили. При этом никакие обещания поступить с первого раза и хорошо учиться не помогали, слезам строгие папа и мама, как и Москва в роковом кинофильме, не верили.

Спас положение тогда уже очень известный актер Алексей Баталов , он же Гоша в «Москве». Меньшов привез его домой к Наташе, попросив уговорить Вавиловых отпустить дочь на съемки. Ее родители оторопели, увидев на пороге любимого актера. Вопрос был решен, Наташа стала сниматься, бросила курсы и поступила во ВГИК.

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Еще студенткой, после удачной роли в оскароносном фильме Наталья стала получать массу предложений и в следующий десяток лет сыграла пятнадцать ролей. Но среди проектов, в которых она участвовала, не было ни одного, который мог бы повторить удачу «Москвы слезам не верит». Зато на одном из светских мероприятий — на премьере фильма — актрису ждала удача иного толка. Там она познакомилась с бывшим однокурсником Владимира Меньшова и, как оказалось, мужчиной всей своей жизни — режиссером Самвелом Гаспаровым.

Армянину из Тбилиси и выпускнику ВГИКа было уже 40 лет, когда Наталье только исполнилось 19. Но это не помешало паре расписаться.

После того как мы с Наташей стали жить вместе, она прошла хорошую практику в Тбилиси у моей мамы. Наташа понимала, что я, человек, который вырос в Тбилиси, скучаю по кавказской кухне. И теперь все, чего мне не хватает здесь, в России, есть у меня дома,

— говорил Гаспаров.

Роковой для артистки стала картина Юрия Борецкого «Николай Подвойский», снимавшаяся в 1986 году, когда Наталье было 27 лет. По сюжету Вавиловой требовалось скакать на лошади, поэтому задолго до начала работы она стала брать уроки верховой езды и со временем научилась прекрасно держаться в седле. Но уже на четвертый день съемок ей по ошибке вывели лошадь с больной спиной. Кобыла неожиданно встала на дыбы и скинула наездницу. Актриса получила серьезную травму позвоночника, но самое страшное, что в тот момент Наталья находилась в положении. Ребенка спасти не удалось. После этой трагедии Вавилова так больше и не смогла забеременеть.

Поговаривали, что режиссер просил ее не предавать инцидент огласке и обещал, что, как только Наталья поправится, она сможет вернуться на площадку. Но… Несмотря на скорое выздоровление Наташи, Юрий Борецкий взял на эту роль другую актрису. После этого артистка вместе с супругом отправилась в путешествие по Европе, чтобы отвлечься от боли разочарования. Спустя некоторое время Вавилова появилась в фильме мужа «Стервятники на дорогах», а в 1991-м вышла картина «Дело Сухово-Кобылина», которая стала завершающей в ее кинокарьере.

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Для Натальи Самвел Владимирович стал кем-то похожим на ангела-хранителя. Они хранили нежные чувства друг к другу на протяжении целых сорока лет. Наталья смогла подружиться с дочерью супруга от первого брака Ниной и ее детьми Серго и Кетино. Внуки с удовольствием приезжали погостить в уютный дом на Рублевке, который специально построил Самвел для своей любимой. Навещали Вавилову и четыре ее племянницы. А когда все разъезжались, она сама наведывалась в детские дома, воспитанникам которых помогала.

Как говорят в окружении актрисы, сейчас ее главными увлечениями стали походы по музеям и заботы о собаке — алабае по кличке Бой, а еще частое посещение церкви, где она подолгу общается с батюшкой.

Поклонники надеются, что глубокая вера Натальи Дмитриевны поможет ей пережить недавний страшный удар — пандемия коронавируса не обошла стороной ее семью. По сообщениям российских СМИ, за год до разразившейся по всему миру беды Самвел Владимирович серьезно заболел — он боролся с тяжелой формой гастрита, которая развилась, как предполагали в его окружении, из-за пристрастия к острой пище. А 26 мая он ушел из жизни из-за COVID-19, которым заразилась и Вавилова.

Изначально стало не очень хорошо Наталье, и они отправились в больницу совсем по другому поводу. Он, как истинный мужчина, сопровождал жену. И спустя несколько дней выяснилось, что они уже там, в больнице, оба заразились коронавирусом. Самвел в силу возраста его не перенес, Наталья лечится дома, ей легче, но она совершенно убита уходом супруга. У нее же больше никого нет. Мы все остаемся на связи и стараемся поддержать ее,

— цитирует завлита Тбилисского государственного театра им. А. С. Грибоедова Нину Шадури журнал «Антенна». Пока других новостей о самочувствии Натальи Дмитриевны нет.