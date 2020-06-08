Кто мог сыграть Джека Воробья

Успехом серия фильмов о капитане Джеке Воробье во многом обязана образу, созданному Джонни Деппом, покорившим публику амплуа харизматичного негодяя. Сейчас никто не знает, какими бы стали "Пираты Карибского моря", выбери создатели другого актера на главную роль. А ведь пробовались известные многим голливудские знаменитости. "Рамблер" рассказывает о тех, кто мог воплотить на экране обаятельного пирата.

Карьера Джонни Деппа удачно развивалась еще до приглашения на роль в первую ленту серии, которая стала для актера еще одной яркой звездой в фильмографии. А ведь зрители могли увидеть капитана Джека Воробья в исполнении Хью Джекмана , который на тот момент был не слишком известен, поэтому создатели предпочли ему Джонни Деппа. По некоторой информации, роль в картине настойчиво предлагали и Мэттью Макконахи, равно как и Джиму Керри , который посчитал персонажа несколько странным, хотя, по другой причине, он отказался от образа из-за предложения сыграть в "Брюсе Всемогущем".

Вероятно, у Хью Джекмана и Мэттью Макконахи персонаж мог получится в большей степени брутальным, нежели комичным, каким мы его привыкли видеть. А вот Джим Керри с присущей ему харизмой и многообразием мимики имел все шансы подарить зрителям такой же незабываемый образ, как и у Джонни Деппа.