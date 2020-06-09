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Куда пропал актер, сыгравший рэкетира в «Брате» 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте о жизни актёра Дениса Кириллова. Впервые зрители увидели его ещё в 1997 году, когда он сыграл эпизодическую роль бандита в фильме «Брат». Но роль, хоть и небольшая, принесла артисту известность, правда, наложила отпечаток на дальнейшую карьеру: режиссёры, приглашая Дениса в новые проекты, упорно видели в нём выходца из криминального мира. Как складывается жизнь Кириллова и как он выглядит сегодня, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, кто мог сыграть Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря».
Актеры , Видео , Брат , Денис Кириллов
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