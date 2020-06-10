Актер Владимир Долинский, осужденный в 1973 году за запрещенные в СССР операции с иностранной валютой, рассказал, что ждет артистов в тюрьме. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".
Долинский высказался о произошедшем 8 июня ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
«Вероятнее всего, сядет… Ну что? Там тоже люди живут, там тяжелая, но жизнь. Помню, как ужасно, когда ты живешь от письма до письма. В тюрьме есть свой ритм и распорядок жизни, очень трудные и своеобразные. Но и там люди привыкают, всегда можно что-то сделать, себя поддержать», — рассказал Владимир Долинский.
Артист добавил, что ему, когда он сидел в тюрьме, помогло то, что он был молод и здоров.
«Самое страшное попасть туда — больным, в тюрьме тебя никто лечить не станет. Я искренне сочувствую Мише и его семье, безумно жалко, что так все случилось. Может быть, произойдет какое-то чудо и ему как-то смягчат наказание», — сказал актер.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лоза высказался о деле Ефремова.