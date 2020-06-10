Актер Владимир Долинский , осужденный в 1973 году за запрещенные в СССР операции с иностранной валютой, рассказал, что ждет артистов в тюрьме. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

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«Вероятнее всего, сядет… Ну что? Там тоже люди живут, там тяжелая, но жизнь. Помню, как ужасно, когда ты живешь от письма до письма. В тюрьме есть свой ритм и распорядок жизни, очень трудные и своеобразные. Но и там люди привыкают, всегда можно что-то сделать, себя поддержать», — рассказал Владимир Долинский.

Артист добавил, что ему, когда он сидел в тюрьме, помогло то, что он был молод и здоров.