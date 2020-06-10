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Роли Михаила Ефремова, где он играет пьяниц в кино 

Стелла Шмель 4 часа назад
Авария с участием знаменитого актера Михаила Ефремова вызвала широкий резонанс у общественности. Сейчас артист находится под арестом, потерпевшая сторона требует справедливого наказания для виновника столкновения. А депутат Виталий Милонов даже потребовал лишить актера всех званий и наград.
Стоит отметить, что в роли пьяницы Михаил Ефремов смотрится органично именно потому, что на экране и в театре воплощена его реальная слабость перед алкоголем. В материале "Рамблера" — персонажи Ефремова, у которых тоже были серьезные проблемы с выпивкой.

"День выборов", 2007 год.

Михаил Ефремов играет неудачливого актера, готового взяться за любую работу. Здесь его персонаж исполняет роль фальшивого священника — отца Иннокентия.
Кадр из фильма "День выборов"
Помимо актерского ремесла, его персонаж не прочь выпить "грамм сто, а лучше сто пятьдесят".

"На дне", 2014

Фильм, снятый по одноименной пьесе Максима Горького, создатели перенесли в наши дни.
Кадр из фильма "На дне"
Сюжет рассказывает о жизни обитателях ночлежки, вечных пьяницах без прошлого и будущего. Среди них и персонаж Михаила Ефремова.

"На Париж", 2018

Кинолента с поразительно низким рейтингом и далеко не самыми приятными отзывами на этапе создания, тем не менее, смогла завлечь и звезд первой величины.
Кадр из фильма "На Париж"
В фильме снялся и Михаил Ефремов, органично сыгравший непросыхающего полковника.
У Ефремова куда больше ролей, где он играет персонажей с серьезной тягой к алкоголю. А какие, помимо перечисленных, помните вы?
Комментарии 8
Актеры , Видео , На дне , День выборов , На Париж , Михаил Ефремов , Виталий Милонов
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