Авария с участием знаменитого актера Михаила Ефремова вызвала широкий резонанс у общественности. Сейчас артист находится под арестом, потерпевшая сторона требует справедливого наказания для виновника столкновения. А депутат Виталий Милонов даже потребовал лишить актера всех званий и наград.

Стоит отметить, что в роли пьяницы Михаил Ефремов смотрится органично именно потому, что на экране и в театре воплощена его реальная слабость перед алкоголем. В материале "Рамблера" — персонажи Ефремова, у которых тоже были серьезные проблемы с выпивкой.

Михаил Ефремов играет неудачливого актера, готового взяться за любую работу. Здесь его персонаж исполняет роль фальшивого священника — отца Иннокентия.

Кадр из фильма "День выборов"

Помимо актерского ремесла, его персонаж не прочь выпить "грамм сто, а лучше сто пятьдесят".

Фильм, снятый по одноименной пьесе Максима Горького, создатели перенесли в наши дни.

Кадр из фильма "На дне"

Сюжет рассказывает о жизни обитателях ночлежки, вечных пьяницах без прошлого и будущего. Среди них и персонаж Михаила Ефремова.

Кинолента с поразительно низким рейтингом и далеко не самыми приятными отзывами на этапе создания, тем не менее, смогла завлечь и звезд первой величины.

Кадр из фильма "На Париж"

В фильме снялся и Михаил Ефремов, органично сыгравший непросыхающего полковника.

У Ефремова куда больше ролей, где он играет персонажей с серьезной тягой к алкоголю. А какие, помимо перечисленных, помните вы?