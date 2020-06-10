На что шли актрисы ради сильных ролей

Актёрская профессия удивительна сама по себе. Она позволяет окунуться в эпохи и события, в которых никогда не жил и не бывал, попробовать прожить кусочек чье-то уникальной жизни и испытать самые различные эмоции на себе. Она благоволит творчеству в подходе и подаче. Она поощряет искренних и награждает самых смелых. Быть актёром тяжёлый труд, который предполагает метаморфозы разного рода, чаще всего — душевные. Однако иногда для роли требуется не только чувствовать душой, но и кардинально менять внешний облик. Конечно, современные техники позволяют без ущерба самому актёру сделать его физический облик кардинально другим, соответствующим персонажу. Тем не менее, есть актрисы, которые не побоялись пожертвовать внешностью, силами и здоровьем ради роли.

Превращение в лейтенанта Джордан О'Нил для Деми Мур оказалось не самой простой задачей. Специальная диета, тренировки, кардио, боевые искусства и настоящая военная подготовка в лагере во Флориде; в съёмочные дни тренировки актрисы начинались уже в 4 утра, чтобы успеть до начала съёмок. Для полного погружения в роли Мур побрила голову на лысо и проходила через такие военные упражнения, как полоса препятствий с бегом под водой, отжиманиями одной рукой и приседаниями, стоя в грязи.

2. Рене Зеллвегер

Для фильмов о Бриджит Джонс Зеллвегер набрала 14 килограмм, но из-за интенсивности съёмок и природной миниатюрной комплекции актрисе было тяжело их удержать, поэтому ей постоянно приходилось что-то жевать. К ней даже приставили помощника, который снабжал её едой. Несмотря на все усилия, в некоторых сценах всё равно приходилось прибегать к дополнительным уплотнительным материалам, чтобы героиня казалась ещё плотнее, чем была. Уже после съёмок актриса могла прекратить свою диету на 4000 калорий и вернуться к спорту, что вызвало у прессы неестественный ажиотаж. Многие знакомые актрисы считали это признаком высокого профессионализма и преданности работе. Как заметил продюсер кинокартины «Дневник Бриджет Джонс» : «Да, она набрала вес, чтобы стать героиней, которую сыграла. Она ведь не должна была играть саму себя».

Терон часто выбирает роли, которые подразумевают значительные перевоплощения во внешности, но критики особенно полюбили её за роль серийной убийцы в фильме «Монстр» , который был основан на реальных событиях. Ей пришлось измениться буквально до неузнаваемости, набрать почти 15 лишних килограмм и доказать, что она достойна успеха не за свою внешность, а за преданность профессии и актёрское мастерство. Она получила Оскар, выиграла номинацию премии Золотой Глобус, а также получила премию Гильдии актёров в 2004 году. Набрать столько килограмм — не так-то просто, тем не менее, актриса как-то упоминала, что временная кардинальная смена питания и образа жизни не были направлены преимущественно на набор веса. Она всё это делала для того, чтобы лучше понять героиню, приблизиться к ней, увидеть, почему в следствие тело стало именно таким, какие действия сделали её такой, какой она были. Диета Шарлиз Терон в основном состояла из пончиков и картофельных чипсов.

4. Хиллари Суэнк

Для превращения в женщину-боксерку, Хилари Суонк пришлось не только научиться боксировать, но и подготовить своё тело насколько, чтобы оно выглядело будто актриса тренировалась всю жизнь до этого. Продюсеры дали ей три месяца для достижения результата. Актриса рассказывала, что по плану у неё было несколько различных тренировок шесть дней в неделю. Ей нужно было нарастить мышечную массу минимум на 4-5 килограммов, но она превзошла себя и набрала все 9. Особенная белковая диета предусматривала питание по часам и ежедневный девятичасовой сон, что очень утомляло актрису, потому что любое отхождение от режима могло плохо отразиться на результате.

Все знают Натали Портман как удивительно разноплановую актрису с самого детства. Она настолько стремится как можно лучше прочувствовать своих персонажей, что готова на любые перемены во внешности. Так, для фильма «V значит Вендетта» она не побоялась в кадре побриться на лысо. Для главной роли в фильме «Чёрный лебедь» актриса тренировалась месяцами по 8 часов в день, чтобы прекрасно показать, насколько одержимость чем-то и стремление к совершенству бывают опасны. При подготовке Портман похудела почти на 10 килограмм; позже актриса призналась, что из-за изнурительного влияния тренировок на тело она чувствовала себя так, словно вот-вот умрёт. Во время съёмок она также получила сотрясение мозга и травму рёбер. Строгое расписание, не щадящая диета и дисциплина вкупе с актёрским профессионализмом обеспечили Натали номинацию и победу на премии Оскар для главную женскую роль, но какой ценой.

6. Руни Мара

Чтобы трансформироваться в бледную и несколько анорексичную Лисбет Саландер , для съёмок в фильме Дэфида Финчера «Девушка с татуировкой дракона» актрисе пришлось трудиться без остановки и придерживаться особой диеты. Также до участия в фильме Руни не носила даже серьги, но за сутки сделала пирсинг во всех местах на теле, указанных в сценарии. Ей пришлось отступиться от своих главных жизненных принципов для демонстрации некоторых сцен: в реальной жизни актриса совсем не пьёт алкоголь, не курит и не ест продукты животного происхождения, в то время как её героиня наслаждается всем этим.

Актриса оказалась настолько предана своей роли в фильме «Отверженные» , что даже подстригла свои длинные красивые локоны и похудела на 12 килограмм. Ходили даже слухи, что она сидела на экстремальной диете и ела меньше 500 калорий в день, чтобы добиться быстрой потери веса. Для Хэтэуэй перемены оказались достаточно трудным опытом. Вот, что она говорила о подготовки к роли Фантины: «Мне кажется, я была одержима всем этим — идея заключалась в том, чтобы героиня должна была выглядеть чуть ли на грани жизни и смерти. Оглядываясь назад, я себя не осуждаю, но всё-таки в целом это было немного слишком. Но мне кажется, такая Фантина и была, учитывая все обстоятельства. Я помню, что была совершенно истощена физически и эмоционально. Мне потребовалось много времени, чтобы вернуться к себе».

Чтобы превратиться в легенду тенниса Билли Джин Кинг, Эмме Стоун потребовалось много тренировок, протеиновых коктейлей и серьёзный наставник по имени Джейсон Уолш . Он рассказывал, что актриса очень серьёзно подошла к предстоящей роли и хотела убедиться, что сможет сделать все возможное и правильно изобразить американскую теннисистку. Она набрала вес для построения особенной мускулатуры, занимаясь с тренером пять дней в неделю, два дня из которых тренировалась дважды за сутки. Уолш так отзывался об усердии Стоун: «Я очень горжусь Эммой и теми актрисами, которые так ответственно подходят к работе и изменениям своего привычного режима. Когда тело актёра или актрисы не подготовлено к требуемым нагрузкам, чтобы сыграть какого-то спортсмена, высоки шансы навредить своему здоровью, которые могут доставить столько нежелательных проблем. Я был впечатлён её стойкостью, решимостью и непоколебимостью. Подготовка к роли повысила её уверенность в себе и заставила почувствовать себя так, словно она, играя, и взаправду Билли Джин Кинг, что она тоже может быть такой сильной».