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«Хотелось убивать»: Анна Кендрик призналась, за что ненавидела съемки в «Сумерках» 

Киноафиша 4 часа назад
«Сейчас мне хочется убить всех вокруг»
Фото: Киноафиша
Номинантка на премию «Оскар» Анна Кендрик впервые стала известна широкой публике в 2008 году, когда сыграла роль Джессики Стэнли, общительной подруги Беллы Свон, в вампирской драме «Сумерки». Несмотря на то, что подростковая сага открыла актрисе двери в большое кино, она признается, что сниматься в ней было непросто.
«Мы снимали первый фильм в Портленде, было очень холодно, и я постоянно страдала. Помню, как мои конверсы продырявились насквозь. Тогда я подумала: "Конечно, ребята на площадке очень приятные, и я уверена, что когда-нибудь мы станет добрыми друзьями, но сейчас мне хочется убить всех вокруг"», — со смехом рассказала Кендрик в интервью Variety.
Главные звезды «Сумерек» Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон не раз говорили, что благодарны франшизе за все хорошее, но все-таки она оставила определенный отпечаток на их карьере. Кендрик согласна со своими коллегами и считает, что совместный опыт на съемочной площадке сплотил актерскую команду.
«Съемки в какой-то степени связали нас навсегда. По ощущениям это похоже на то, как группа людей совместно проходит через какую-то травму, выживает после захвата заложников и остается объединенной на всю жизнь».
Сумеречная сага, несмотря на обилие поклонников по всему миру, действительно часто подвергалась резкой критике. Актерам приходилось долгое время в буквальном смысле доказывать свою состоятельность после окончания «Сумерек». Кристен Стюарт сейчас является звездой авторского кино, Роберт Паттинсон сыграл в «Доводе» Нолана и теперь официально носит костюм Бэтмена, а Кендрик блистает в комедийном сериале HBO Max «Личная жизнь».
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Актеры , Сумерки , Оскар , Кристен Стюарт , Роберт Паттинсон , Анна Кендрик
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