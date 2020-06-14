Как «Антибиотик» стал кумиром российских бандитов

Культовый детективный сериал "Бандитский Петербург" подарил зрителям много ярких художественно прописанных образов бандитов из России 1990-х. Одним из наиболее запоминающихся воплощений криминальных авторитетов стал вор в законе по кличке "Антибиотик". Участие в проекте принесло Льву Борисову славу: сам он говорил, что благодаря сериалу смог выйти из тени своего знаменитого брата. О том, как актер стал кумиром российских бандитов — в материале "Рамблера".

Прототипом Виктора Павловича Говорова стал Владимир Кумарин (Барсуков), лидер так называемой Тамбовской ОПГ из Санкт-Петербурга. По информации СМИ, нареченный криминальным королем северной столицы бандит даже встречался с Борисовым.

В первую очередь роль крестного отца питерского преступного мира без проб предложили Михаилу Ульянову , однако тот не смог сниматься. В итоге на тех же условиях утвердили Льва Борисова, который постарался сделать своего персонажа не столько олицетворением зла, сколько главарем бандитов с душой и совестью.

Судя по реакции обычных людей и настоящих криминальных элементов России, у него получилось: после премьеры, по словам актера, ему было невозможно выйти на улицу, поскольку люди тут же его узнавали и бросались в драку. Кроме того, к Борисову подходили разные темные личности, которые благодарили "Антибиотика", просили автографы и даже предлагали услуги.