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«Бандитский Петербург»: как «Антибиотик» стал кумиром российских бандитов 

Мария Сергеева 7 часов назад
Как «Антибиотик» стал кумиром российских бандитов
Фото: Кадр из сериала "Бандитский Петербург"
Культовый детективный сериал "Бандитский Петербург" подарил зрителям много ярких художественно прописанных образов бандитов из России 1990-х. Одним из наиболее запоминающихся воплощений криминальных авторитетов стал вор в законе по кличке "Антибиотик". Участие в проекте принесло Льву Борисову славу: сам он говорил, что благодаря сериалу смог выйти из тени своего знаменитого брата. О том, как актер стал кумиром российских бандитов — в материале "Рамблера".
Прототипом Виктора Павловича Говорова стал Владимир Кумарин (Барсуков), лидер так называемой Тамбовской ОПГ из Санкт-Петербурга. По информации СМИ, нареченный криминальным королем северной столицы бандит даже встречался с Борисовым.
В первую очередь роль крестного отца питерского преступного мира без проб предложили Михаилу Ульянову, однако тот не смог сниматься. В итоге на тех же условиях утвердили Льва Борисова, который постарался сделать своего персонажа не столько олицетворением зла, сколько главарем бандитов с душой и совестью.
Судя по реакции обычных людей и настоящих криминальных элементов России, у него получилось: после премьеры, по словам актера, ему было невозможно выйти на улицу, поскольку люди тут же его узнавали и бросались в драку. Кроме того, к Борисову подходили разные темные личности, которые благодарили "Антибиотика", просили автографы и даже предлагали услуги.
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Комментарии 3
Актеры , Михаил Ульянов , Лев Борисов , Владимир Кумарин
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