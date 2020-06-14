У звезды взрослого жанра из Венесуэлы звучное имя — Роуз Монро. Кому-то оно напомнит о неподражаемой американской актрисе Мерилин Монро , которая покорила сердца миллионов мужчин по всему миру. А кто-то вспомнит историю и доктрину Монро, которая была провозглашена президентом США в невероятно далеком 1823 году, но тем не менее не теряла актуальности и в годы холодной войны, и даже сейчас. Первый госсекретарь американского президента Трампа Рекс Тиллерсон заявлял, что доктрина сегодня актуальна, как в день написания. Кстати, эта доктрина была использована в Венесуэльском кризисе, когда США начали утверждать свою гегемонию на континенте.

Роуз Монро родилась в Венесуэле в 1989 году, но предпочитает жить в американском Майями. Она не только активно ведет страницу в Instagram, но и общается с поклонниками на других площадках. Много снимается.

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