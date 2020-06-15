Орейро намерена получить российское гражданство

Наталия Орейро решила получить российское гражданство. Об этом звезда сообщила в интервью ТАСС.

По словам актрисы, получить гражданство она захотела после того, как посетила программу "Вечерний Ургант":

«Он [Иван Ургант] мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло».

Спустя некоторое время Орейро пришла в посольство России в Аргентине для решения сторонних дел, но там ей уже всерьез предложили подать документы на получение российского гражданства:

«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией (…) Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении».

Звезда также рассказала, что фанаты, зная о ее любви к России, нередко дарят ей ненастоящие паспорта РФ. В ее коллекции уже порядка 15 таких документов.