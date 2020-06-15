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Наталия Орейро намерена получить российское гражданство 

Мира Маркина 4 часа назад
Орейро намерена получить российское гражданство
Фото: РИА Новости
Наталия Орейро решила получить российское гражданство. Об этом звезда сообщила в интервью ТАСС.
По словам актрисы, получить гражданство она захотела после того, как посетила программу "Вечерний Ургант":
«Он [Иван Ургант] мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло».
Спустя некоторое время Орейро пришла в посольство России в Аргентине для решения сторонних дел, но там ей уже всерьез предложили подать документы на получение российского гражданства:
«Я так много путешествую и имею столько связей с Россией (…) Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении».
Звезда также рассказала, что фанаты, зная о ее любви к России, нередко дарят ей ненастоящие паспорта РФ. В ее коллекции уже порядка 15 таких документов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ургант высмеял Панина за скандал на похоронах.
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Актеры , Наталия Орейро , Иван Ургант , ИТАР-ТАСС
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