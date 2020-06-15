Что едва не сломало жизнь звезды «Большой перемены»

Хотя в карьере Юрия Кузьменкова ролей второго плана было больше, нежели главных, каждая из них стала запоминающейся. Его персонажи никогда не терялись на фоне главных героев, а зрители знали актера в лицо. Особенно после роли Вани, соперника Нестора Северова в фильме «Большая перемена». Но на самом пике успеха пришла беда, из-за которой Кузьменков на едва не остался без работы и чуть не лишился жизни. О том, что произошло с актером, рассказывает «Рамблер».

О сцене Юра мечтал с самого детства: мальчику очень нравилось выступать перед публикой, быть в центре внимания. Но актером он стал не сразу: по настоянию отца, который считал увлечение сына несерьезным, пошел в ПТУ, учиться на слесаря. Страсть к лицедейству никуда не делась, Кузьменков играл на сцене заводского самодеятельного театра, где его заметили и даже написали о молодом актере в местной газете.

Кузьменков решил попробовать все же поступить в театральный вуз, выбрал студию Театра им. Моссовета, окончил курс Завадского и почти полвека выходил на сцену именно этого театра.

Карьера Кузьменкова складывалась вполне удачно. Юрий начал сниматься в кино еще во время учебы. Правда главных ролей ему не доверяли, но и второстепенных персонажей он играл настолько талантливо, что режиссеры обратили на него свое внимание.

Первую главную роль Кузьменков сыграл в фильме «Дни летные» в 1965 году, ежегодно выходили картины с его участием. В 1970 году актер исполнил главную роль в фильме Алексея Коренева «Вас вызывает Таймыр», а через два года режиссер пригласил его в свою новую картину «Большая перемена».

Карьера Кузьменкова начала набирать обороты, он очень много снимался, в 1980 ему было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. Но в том же году в жизни Юрия произошло событие, которое чуть было не поставило крест на его карьере и едва не лишило жизни.

Кузьменков попал в страшную аварию: на зимней дороге его машину занесло, вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение его автомобиля с другим лоб в лоб. Остался жив актер лишь благодаря какому-то чуду. Его буквально собирали по кусочкам, а особенно, увы, пострадало лицо.

Кузьменков не имел представления, сможет ли вернуться на сцену и к работе в кино: никто не мог сказать артисту, каким останется его лицо после заживления шрамов и восстановится ли полностью дикция после челюстной операции. Однако уже через год, благодаря невероятному стремлению выздороветь и усилиям врачей, Юрий вернулся на сцену. С возвращением в кино дела обстояли поначалу несколько сложнее: актера попросту не узнавали, но со временем лицо восстановилось, шрамы окончательно зажили и Кузьменков продолжил сниматься.

В 90-х у карьера Кузьменкова, как и у многих других актеров пошла на спад, но с наступлением нулевых он снова стал вполне востребованным, снимаясь в фильмах и сериалах. Всего за свою жизнь Юрий Кузьменков сыграл почти восемь десятков ролей.

Ушел из жизни актер в 2011 году, скончавшись от сердечного приступа.