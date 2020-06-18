Наши звезды, которых ловили за нетрезвое вождение

Смотрите видео и узнайте о российских знаменитостях, которые попадались за нетрезвым вождением. К сожалению, многие люди, употребив алкоголь, позволяют себе садиться за руль и иногда это приводит к трагедиями. В начале июня стало известно о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. В подобных ситуациях могли бы оказаться Валерий Николаев, Марат Башаров, Анастасия Ивлеева, Елена Перова, которых тоже задерживали за вождение в нетрезвом виде.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Киану Ривз выставил на аукцион беседу с собой.