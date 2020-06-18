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Что стало с актерами боевика про черепашек-ниндзя 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, что стало с актёрами, снявшимися в фантастическом комедийном боевике «Черепашки-ниндзя» (1990). Впервые боевые черепашки появились в комиксах, а затем перекочевали в мультфильмы. На волне популярности этих супергероев было принято решение о постановке кинокартины, которой занялся режиссёр Стив Бэррон. После премьеры оказалось, что фильм про черепашек — настоящий блокбастер, собравший колоссальную кассу. Какие артисты сыграли в нём и как сложились их жизни?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Наталия Орейро намерена получить российское гражданство.
Актеры , Видео , Черепашки-ниндзя , Наталия Орейро , Стив Бэррон
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