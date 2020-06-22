Актеры, начинавшие со съемок в порно

«Когда ты голоден, ты делаешь много такого, чего обычно делать не стал бы», — признается актер Сильвестр Сталлоне , начавший свою карьеру со съемок в малобюджетном порно. На самом деле, не одного его из знаменитостей голод и жажда славы привели в эротику.

Сильвестр Сталлоне

Фильм «Итальянский жеребец», 1970 год

Пожалуй, мы ничего не будем описывать, а просто оставим здесь краткое содержание фильма: «Китти и Стад — любовники. Они наслаждаются постоянным сексом, который включает фелляции и легкое садомазо. В частности, Стад бьет Китти ремнем. Три женщины приходят на их вечеринку, и Стад обслуживает их по очереди».

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Добавим только, что за свой дебют в полнометражном кино жеребец получил 200 долларов. Сам актер спокойно комментирует эту историю:

«Когда ты голоден, ты делаешь много такого, чего обычно делать не стал бы».

Фильм «Дневники Красной туфельки», 1992 год

В 2008 году актер Дэвид Духовны признался, что страдает зависимостью от секса, которая в итоге привела к разводу с актрисой Теей Леони. Духовны даже проходил лечение, но избавиться от гиперсексуальности не удалось.

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«Недуг» актера разрушил его 15-летний брак, но в начале карьеры сексоголик Духовны очень удачно использовал свою особенность для съемок в откровенном эротическом триллере «Дневники Красной туфельки», где сыграл вдовца, обнаружившего тайный эротический дневник своей погибшей жены. Впрочем, этот факт из биографии актера — уже давно не тайна, что, кажется, его самого не очень-то радует.

«Однажды на съемках мне предложили раздеться, но на экране моя задница выглядела кое-как, и я заставил их вырезать эту сцену, — сетовал Духовны в одном интервью. — С тех пор я уверен, что нагота хороша только тогда, когда ты не получаешь за нее деньги».

Эротическое фото начала 70-х годов

На заре спортивной карьеры культурист Арнольд Шварценеггер использовал свое накачанное тело не только по прямому назначению — для участия в конкурсах бодибилдинга, но и для эротических съемок.

Причем, по слухам, которые сам Арни не комментирует, он позировал гей-изданиям.

Эротические фото 1947 и 1949 годов

В 1947 году 21-летняя модель Мэрилин Монро приняла участие в своей первой эротической фотосессии. На тот момент у девушки уже был подписан контракт со студией 20th Century Fox. Правда, компания предложила Монро всего лишь должность статистки, так что красавица была стеснена в средствах. В следующем году на экраны вышла картинка «Хористки», где у Мэрилин была уже полноценная роль с репликами, и все же Монро рискнула еще раз принять участие в откровенных съемках, чтобы поправить финансовое положение.

Начинающая актриса позировала полностью обнаженной фотографу Тому Келли, который позже продал снимки для календаря Golden Dreams за 900 долларов. Сама же Монро за свою работу получила… 50 долларов! Тогда Мэрилин еще не знала, чем ей обернется этот заработок.

В 1952 году, когда Мэрилин Монро была уже довольно популярной актрисой, фотографии, конечно, всплыли, а Хью Хеффнер выкупил снимки для обложки первого номера своего журнала Playboy. Тогда Монро не стала отрицать подлинность изображений, а рассказала журналистам про свою нужду в деньгах и спасительные полсотни.

Камерон Диаз

Неизвестная запись начала 90-х годов

За два года до съемок в фильме «Маска» 19-летняя модель Камерон Диаз, и не мечтавшая стать звездой первого эшелона, приняла участие в малобюджетном эротическом садомазо-проекте. Спустя годы автор ролика шантажировал актрису, угрожая продать ролик порнографической видеокомпании, если Диаз не заплатит ему больше. Звезда подала на шантажиста в суд, который запретил распространять запись, но видео все же утекло в интернет.

Фильм «Все в семье», 1975 год

«В моих фильмах есть правило: никаких постельных сцен. Если дети увидят, как я занимаюсь сексом, их может стошнить»,

— это сейчас Джеки Чан, живая легенда боевиков, рассуждает именно так.

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А 40 лет назад он был готов если не на все, то на многое, чтобы прокормить себя. И ему не стыдно. Картина «Все в семье» стала единственной в фильмографии Джеки Чана, где он не демонстрирует искусство боя, зато без стыда занимается сексом со своей партнершей.

Фильм «Калигула», 1979 год

Историческая драма о кровавом и порочном римском императоре, снятая легендарным порнографом Тинто Брассом, — это не легкая эротика, а настоящее крупнобюджетное порно, в котором актриса Хелен Миррен сыграла Цезонию, четвертую жену извращенного императора.

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Картина прославила Миррен, которая ничуть не стыдится своего опыта, хотя и вспоминает об этом с иронией.