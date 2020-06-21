Почему Баталова не хотели брать на роль в фильме

Драматический фильм Михаила Ромма "Девять дней одного года" подарил исполнителю главной роли Алексею Баталову звание лучшего актера года по опросу журнала "Советский экран". Хотя сначала режиссер не обращал внимание на его кандидатуру. "Рамблер" рассказывает почему постановщик все же передумал.
На главную роль Ромм рассматривал Олега Ефремова, но сценарист настаивал на кандидатуре Алексея Баталова. Режиссер неодобрительно относился к тому, что актера не интересовала ядерная физика, а для картины требовался увлеченный данной темой экспрессивный исполнитель роли.
Баталов стремился сыграть Дмитрия Гусева как ученого новой формации. Уговорить Ромма удалось только совместными со сценаристом усилиями. Примечательно, что актер настолько загорелся ролью, что выразил на съемочной площадке избыток драматизма, поэтому создатели киноленты попросили его не производить трагедию с первого же кадра.