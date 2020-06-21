Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры 

Народный артист России Федор Добронравов объяснил свой уход из Московского театра Сатиры. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По словам артиста, он устал за 16 лет работы на театральных подмостках, добавив, что никаких ссор перед уходом не было. Также Добронравов отметил, что продолжит играть в спектакле "Где мы?".

"Я остался на разовых и буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич (Ширвиндт, художественный руководитель театра Сатиры — прим. ред.)" — подчеркнул артист.

О решении Добронравова стало известно 20 июня. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе театра отметили, что артист не смог доиграть спектакли из-за пандемии коронавируса.