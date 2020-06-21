Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры 

Мария Сергеева 3 часа назад
Народный артист России Федор Добронравов объяснил свой уход из Московского театра Сатиры. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По словам артиста, он устал за 16 лет работы на театральных подмостках, добавив, что никаких ссор перед уходом не было. Также Добронравов отметил, что продолжит играть в спектакле "Где мы?".
"Я остался на разовых и буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич (Ширвиндт, художественный руководитель театра Сатиры — прим. ред.)" — подчеркнул артист.
О решении Добронравова стало известно 20 июня. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе театра отметили, что артист не смог доиграть спектакли из-за пандемии коронавируса.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Михаил Ефремов отказался посещать могилу матери.
Актеры , Видео , Михаил Ефремов , Федор Добронравов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ивлеева рассказала, как попала на оргию в Берлине
Ивлеева рассказала, как попала на оргию в Берлине
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
Телеведущая шокировала подписчиков фото без одежды
СМИ: Заворотнюк готовится вернуться к работе в кино
СМИ: Заворотнюк готовится вернуться к работе в кино
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Принцессой Дианой станет актриса из вампирской саги
01:24
Принцессой Дианой станет актриса из вампирской саги
Актеры
Недооцененный триллер 2014, ставший хитом в 2020
03:48
Недооцененный триллер 2014, ставший хитом в 2020
Актеры
Что стало российской актрисой, родившей дочь в 43
03:11
Что стало российской актрисой, родившей дочь в 43
Актеры
Что стало со студентом-неудачником из «Операции „Ы“»
10:16
Что стало со студентом-неудачником из «Операции „Ы“»
Актеры
Как изменился Билли Зейн, который играл «Титанике»
00:26
Как изменился Билли Зейн, который играл «Титанике»
Актеры
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
01:26
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Актеры
Актеры, которые получили роль обманом
00:43
Актеры, которые получили роль обманом
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение