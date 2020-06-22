Что Мордюкова не могла простить Быстрицкой

Элина Быстрицкая сыграла в своей жизни не слишком много ролей: всего около 40. Но ее творческий путь — отличный пример того, что количество никак не может сравниться с качеством. Среди четырех десятков работ в кино есть настоящие шедевры. А по-настоящему судьбоносной для Быстрицкой стала роль Аксиньи в знаменитом фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон». О том, как повлиял этот кинообраз на жизнь актрисы, и почему Нонна Мордюкова так никогда и не простила коллегу по актерскому цеху, рассказывает «Рамблер».

Герасимов очень тщательно отбирал претендентов на роли в своем новом фильме, строгий кастинг устраивали даже для актеров, претендующих на второстепенные роли. Что уж говорить о главных героях. В числе нескольких десятков претенденток на роль Аксиньи была Эмма Цесарская , которая исполняла эту роль в фильме 1931 года и Нонна Мордюкова, которую Герасимов обожал. После проб последней практически ни у кого уже не было сомнений, что режиссер отдаст роль Аксиньи ей. Но неожиданно возникла Элина Быстрицкая.

Быстрицкая мечтала о роли Аксиньи со времен учебы в театральном, проходила даже пробы для студенческой постановки. Но преподаватели не оценили ее стараний, отметив, что простой казачкой ей не быть, ее амплуа — романтические героини. Но Элина очень хотела доказать обратное. Узнав о том, что Герасимов ищет актрису на роль ее мечты, Быстрицкая набралась смелости и сама позвонила режиссеру с просьбой пригласить ее на пробы.

Актрисе удалось убедить не только режиссера, но и автора «Тихого Дона», что Аксинья — это она. Шолохов, увидев ее пробы, заявил, что это идеальное попадание в образ, настояв на ее кандидатуре. Герасимов согласился с писателем и отдал роль Быстрицкой.

Нонна Мордюкова, как признавалась сама Элина Быстрицкая, очень переживала, что не смогла сыграть Аксинью. Своего поражения конкурентке она простить так и не смогла. Хотя актрисы никогда не выражали антипатии друг к другу, но держались довольно холодно и отстраненно.