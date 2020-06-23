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Что происходит с матерью Александра Носика 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, что происходит с актрисой Марией Стерниковой. Сейчас Марии 76, в последние годы она борется с деменцией и уже не всегда узнаёт близких. Между тем, когда-то Стерникова была одной из самых ярких звёзд отечественного театра и кино и в счастливом браке воспитывала сына Александра. Как Мария решила стать актрисой, почему она всё-таки отважилась на развод с Валерием Носиком и как она живёт сейчас, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, кто не верил в дуэт Гурченко и Басилашвили.
Актеры , Видео , Александр Носик , Валерий Носик
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