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Какого персонажа в «Крестном отце» сыграл настоящий гангстер 

Мария Сергеева 47 минут назад
Какого персонажа в «Крестном отце» сыграл гангстер
Фото: Кадр из фильма "Крестный отец"
Съемки эпической гангстерской драмы Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" сопровождались противодействием со стороны членов мафиозных семей, которым удалось добиться исключения из сценария слова "мафия", а также отслеживать весь съемочный процесс на месте. "Рамблер" рассказывает как один из таких надзирателей получил роль в "Крестом отце".
Американский вышибала и телохранитель Ленни Монтана, родившийся в 1926 году, до того, как попасть на съемочную площадку, начинал свой путь в качестве рестлера: за все время ему удалось выиграть несколько титулов, однако в 1960-х он потерял интерес к спортивным соревнованиям, найдя свое место среди мафиози. Этому поспособствовала его комплекция (рост — 198 см, вес — 107 кг.).
На съемках легендарного "Крестного отца" Монтана сначала был представителем семьи Коломбо, однако позже его внушительные внешние данные заметили продюсеры, которые искали замену скончавшемуся от инсульта актеру. В итоге телохранитель предстал в роли Луки Брази — наемного убийцы, нанятого доном Вито.
После культовой картины Ленни начали приглашать в другие проекты: "Пальцы", "Придурок", "Большая драка", "Песня крови" (1982), однако потом ему наскучил и кинематограф. Монтана, примеривший за 66 лет много образов, ушел из жизни в 1992 году.
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Актеры , Крёстный отец , Фрэнсис Форд
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