«Измучилась терпеть эту боль!»

Актриса Виктория Тарасова вскоре может оказаться на операционном столе. На днях она повредила сухожилие плечевого сустава. Медики, осмотрев звезду, вынесли вердикт: без хирургического вмешательства не обойтись. Пока же Виктория страдает от сильных болей, которые никак не проходят.

Всем давно известно, что Тарасова не только снимается в кино и участвует в спектаклях, но и активно занимается благотворительностью. Звезда «Глухаря» курирует детский дом на своей родине в Смоленской области. А еще участвует в различных благотворительных акциях. На сей раз это обернулось серьезными проблемами.

— У меня хорошо развита интуиция, — рассказывает Виктория. — Я, например, всегда чувствую, если со мной произойдет что-то нехорошее. Но на сей раз интуиция меня подвела. В тот день я была в прекрасном настроении и не предчувствовала никакой беды.

Звезде предложили поучаствовать в благотворительной акции «Помоги детям». Артистка не отказалась. Из-за карантина все съемки и гастроли отменены, поэтому у Тарасовой много свободного времени.

— К нам пришла огромная, 7-тонная фура с помидорами для детишек, — продолжает Виктория. — Передачу продовольствия снимали для одного из телевизионных каналов. Грузчики еще не подъехали, поэтому мы решили начать разгружать фуру самостоятельно. Я — девушка сильная, работы не боюсь. Поэтому стала помогать выгружать ящики с овощами.

Тарасова себя не жалела: трудилась наравне с мужчинами. В какой-то момент артистка подхватила очередной ящик с помидорами и едва не рухнула от сильной боли.

— Сначала я подумала, что потянула мышцу на руке, — говорит звезда. — Но боль не проходила, а только усиливалась. В результате пришлось обращаться за помощью к медикам. Врач, осмотрев меня, сказал, что скорее всего я порвала сухожилие плечевого сустава. Мне сделали блокаду, потому что терпеть боль не было никаких сил.

На следующий день Тарасова отправилась на МРТ. После этой процедуры диагноз подтвердился.

— У меня действительно разрыв сухожилия и сильное воспаление, — вздыхает Виктория. — Боли пока не проходят. Сижу на обезболивающих. Сделали уже шестую блокаду. Измучилась терпеть эту боль! Меня поддерживают родственники и поклонники. Очень не хочется делать операцию, но, похоже, без нее не обойтись. Буду консультироваться с врачами, а потом решать, где оперироваться.

Надо отметить, что проблемы со связками у Тарасовой не впервые. Несколько лет назад на гастролях в Курске звезда «Глухаря» неудачно оступилась на сцене и сильно повредила ногу. В результате медики зафиксировали у нее разрыв мениска и крестовой передней связки. Из-за полученной травмы у актрисы даже начал развиваться перекос спины. Тарасовой пришлось делать серьезную операцию по удалению мениска. Впрочем, несмотря на все неприятности, артистка не унывает.