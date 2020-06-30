Паттинсон посмеялся над своей игрой в «Сумерках»

Фильм «Сумерки» подарил Роберту Паттинсону (Robert Pattinson) настоящую мировую известность. Несмотря на это, актер периодически смеется над сагой и над своей ролью в картине. Например, он поиздевался над сценой, где на уроке биологии Эдвард демонстрирует свой холодный взгляд и делает все возможное, чтобы контролировать себя после того, как почувствовал запах Беллы.

Кроме того, актер заявил, что у него в «Сумерках» было «много необъяснимых выражений лица». Паттинсон и вовсе считает провалом те сцены, в которых он пытается казаться сексуальным.

Высказался Роберт и о кадре, где его герой спасает будущую возлюбленную на парковке, отталкивая машину. Он заявил, что понятия не имеет, какие законы физики могли спровоцировать такую траекторию движения автомобиля, поэтому все, что произошло, выглядит еще более странным.

Кадр из фильма "Сумерки"

А еще Роберт особенно сильно смеется над внешностью Эдварда. Паттинсон считает, что он слишком ухоженный.

Сейчас Роберт относится к своей роли серьезнее, чем сразу после того, как съемки картины завершились. Наверное, артист понял, что, если бы не этот фильм, он бы мог и не стать таким популярным, каким сейчас является. И вряд ли бы заработал столько денег!