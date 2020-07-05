Актеры, которые спасли людей в реальной жизни 

В фильмах и сериалах актеры предстают перед нами самыми настоящими героями, которые спасают целый мир. «Рамблер» расскажет об артистах, которые спасли человеческие жизни в реальной жизни.

В 1996 году вместе с супругой Николь Кидман он плавал на яхте по Средиземному морю. Актеры заметили пятерых людей, которые находились на плоту. Круз спустил лодку и забрал их. Через некоторое время плот затонул.

В 2012 году 50-летнему мужчине, который работал в доме актрисы, стало плохо. Он кашлял кровью, затем упал и прикусил язык. Кунис стала экстренно оказывать помощь. Она перевернула мужчину на бок и зажала между его зубами кошелек. В то же время ее друг вызывал скорую помощь.

Вин Дизель

Проезжая по Голливуду на мотоцикле, актер стал свидетелем аварии. Вин Дизель вытащил детей из машины и отнес на безопасное расстояние, а водителю помог отползти как можно дальше. Через пару минут автомобиль вспыхнул.

1 июня 2018 года актер находился вместе с женой в машине на улице Бейкер-стрит. Бенедикт увидел, как на доставщика еды напали четверо мужчин. Актер тут же выбежал из машины, и вместе с вмешавшимся в драку таксистом, заставил нападавших оставить беднягу в покое.