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Эмбер Херд уличили в интрижках с Илоном Маском и Джеймсом Франко 

Lenta.ru 4 часа назад
Эмбер Херд уличили в интрижках с Маском и Франко
Фото: Lenta.ru
Адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в интрижках, заявив, что у нее были две внебрачные связи с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и актером Джеймсом Франко, когда она все еще состояла в отношениях со звездой «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщает Sky News.
Дэвид Шерборн, который защищает Деппа, сказал, что свидетельство «множественных интрижек» имеет отношение к делу, поскольку оно доказывает «ложный мотив» предполагаемого насилия. Херд заявляет, что она страдала из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения», что она была неверна. Сейчас решается, будет ли дело продолжаться.
Актер подал в суд на бывшую супругу в связи со статьей в газете, опубликованной в апреле 2018 года, в которой его характеризуют как «бьющего жену» после обвинений, высказанных Херд. Депп отрицает эти обвинения.
Шерборн также сослался на кадры от 22 мая 2016 года с камер видеонаблюдения, расположенных в пентхаусе Деппа и Херд в Лос-Анджелесе, на которых показана актриса с мужчиной, предположительно Франко. Он сказал, что интимная встреча между парой произошла спустя несколько часов после последнего инцидента с предполагаемым насилием, когда в квартиру была вызвана полиция.
Команда Деппа теперь просит «раскрыть все связи за определенный период в 2016 году» между Херд, Маском и Франко.
Адвокат Херд заявил, что ее внебрачные отношения не являются «оспариваемым вопросом в заявлении по делу», добавив, что кадры видеонаблюдения из лифта пентхауса в течение некоторого времени были широко доступны онлайн.
Ранее сосед актера Джош Дрю рассказал, что Херд имела любовную связь с Маском и актрисой Карой Делевинь, будучи замужем за Деппом. Трио якобы провело ночь в квартире Деппа, когда тот был на съемках. Маск позже прокомментировал слухи о групповом сексе с актрисами.
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Комментарии 1
Актеры , Джеймс Франко , Кара Делевинь , Илон Маск , SpaceX
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