Как рак убил перспективную советскую актрису 

Ролик рассказывает об актрисе Ирине Метлицкой. Ирину в своё время считали одной из главных красавиц позднего советского кино и предрекали ей долгую карьеру. В кино актриса попала ещё школьницей, снявшись в подростковой истории «Расписание на послезавтра» (1978). После премьеры Ирина несколько лет посвятила учёбе и на экранепоявилась лишь в 1985 году. С того момента карьера Метлицкой складывалась очень успешно: она много снималась и играла в театре. Успела Ирина стать и женой и матерью, и её брак с режиссёром Сергеем Газаровым считался образцовым. Но в 1997 году Ирина Метлицкая скончалась, когда ей было всего 35. Почему так рано ушла из жизни актриса, узнайте из ролика.
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