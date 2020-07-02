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Дочь Бодрова стала ведущей кинофестиваля 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Дочь Бодрова стала ведущей кинофестиваля
Фото: @olyabodrova
Дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга стала ведущей кинофестиваля "Зеркало" Андрея Тарковского. Вместе с Юрием Колокольниковым они провели церемонию закрытия.
Для 21-летней актрисы это был дебют в роли ведущей фестиваля. Однако она осталась довольна своим первым подобным опытом.
"Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции… А сам Юрьевец — место с удивительной атмосферой!", — сказала актриса.
Стать ведущей кинофестиваля ей предложил знаменитый дедушка — Сергей Бодров-старший.
Ольга Бодрова играет в спектаклях Академии русского театра. В этом году она снялась в фильме "Калашников".
Ранее "Рамблер" сообщал, что стали известны последние слова Бодрова перед гибелью.
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Актеры , Зеркала , Юрий Колокольников , Андрей Тарковский , Ольга Бодрова , Сергей Бодров
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