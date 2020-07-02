Дочь Бодрова стала ведущей кинофестиваля 

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Для 21-летней актрисы это был дебют в роли ведущей фестиваля. Однако она осталась довольна своим первым подобным опытом.

"Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции… А сам Юрьевец — место с удивительной атмосферой!", — сказала актриса.

Стать ведущей кинофестиваля ей предложил знаменитый дедушка — Сергей Бодров-старший.

Ольга Бодрова играет в спектаклях Академии русского театра. В этом году она снялась в фильме "Калашников".