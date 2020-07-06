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Кем стала дочь Евгения Евстигнеева 

Елена Красовская 10 часов назад
Героиня видео — актриса Мария Селянская. Мария — единственная дочь Евгения Евстигнеева, которая родилась в его браке с актрисой Лилией Журкиной. Спустя несколько лет после рождения малышки её родители расстались, и с того момента жизнь девушки перестала быть радужной. Мария, как и родители, выбрала актёрскую профессию. Как ей пришлось доказывать что она действительно наделена талантом? Как складывалась личная жизнь Селянской? Почему Мария перестала общаться с отцом? Обо всём расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало с Охлобыстиным после «Интернов».
Актеры , Видео , Мария Селянская , Евгений Евстигнеев
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